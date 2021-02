Overvejer vild byttehandel

Inden vinterens transfervindue blev Christian Eriksen først sat til salg af Inter-direktør Giuseppe Marotta.

Efterfølgende gentog cheftræner Conte dog flere gange, at der ikke ville ske noget, og han fik ret.

Christian Eriksen er stadig i Milano-klubben og spillede senest 65 minutter mod Juventus.

Danskeren blev officielt sat til salg, inden at vinterens transfervindue åbnede, men han kom ingen steder. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Der er allerede overvejelser om sommerens transfervindue, og her er der igen fokus på danskeren.

En mulighed for Inter er at bytte Christian Eriksen ud med Chelseas Jorginho, skriver det italienske medie Calciomercatoweb.

Ifølge mediet mener Inter, at begge spillere er 50 mio. euro værd, og at et skifte derfor kan gå lige over.

Chelsea har en anden opfattelse. Inter skal både sende Eriksen og 15-20 mio. euro.

Den 29-årige italiener kan være en del af en mulig handel, hvor han skal til Italien, og Eriksen skal til London. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Tankerne om en mulig byttehandel er stadig i de tidlige stadier, men ifølge det italienske medie kan en tidligere Chelsea-træner få en stor rolle.

Arbejdsløse Maurizio Sarri er angiveligt øverst på Inters liste over nye trænere, hvis klubben vælger at skille sig af med Conte efter sæsonen.

Og netop Sarri og Jorginho kender hinanden ganske godt fra deres fælles tid i Napoli, hvorefter de tog samtidig til Chelsea i 2018.

Inter-træner Conte sagde for nylig, at Eriksens frisparksevner ikke er nok - han vil se mere fra danskeren.

