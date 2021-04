På alder med Eriksen: Nu vil han rense ud

Inters 29-årige præsident er ankommet til Milano til den mulige guldweekend, men han er også kommet for at rydde op i spillertruppen

Søndag kan han blive den yngste præsident til at vinde det italienske mesterskab.

Derfor er det naturligt, at den 29-årige kineser Steven Zhang har taget den lange rejse og fredag er ankommet til Milano, hvor han har været med på træningsbanen for at hilse på spillertruppen.

Her han holdt en motiverende tale for spillerne og har takket holdet for de flotte resultater på trods af en svær sæson med corona og økonomiske problemer i klubben.

Men Zhang, der kun er 55 dage ældre end Christian Eriksen, er her også med et andet formål.

Gazzetta dello Sport melder, at han også er ankommet for at diskutere sommerens transferstrategi med træner Antonio Conte og den 64-årige direktør Giuseppe Marotta.

- Han vil ikke tillade Inter dyre indkøb, hvis ikke Marotta får penge for salg, lyder det blandt andet.

- Han ønsker at reducere omkostningerne til løn, hvilket betyder, at nogle af de ældre backupspillere skal sendes væk. Inter ønsker yngre spillere bag de startende 11, lyder ønsket videre.

Dermed rammer udrensningen næppe en spiller som Christian Eriksen, der er startet inde i samtlige klubbens seks kampe i april og i 11 af de seneste 13 kampe.

Artiklen fortsætter under billederne

Eriksen har været en starter de seneste måneder, så han skal næppe frygte at ryge på grund af den nye Inter-strategi. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

Præsident Steven Zhang på sidelinjen til en Inter-kamp. Foto: Fabio Ferrari/Lapresse via AP/Ritzau Scanpix

Spillere som 32-årige Alexis Sanchez, 35-årige Aleksandar Kolarov, 32-årige Danilo D'Ambrosio, 33-årige Andrea Ranocchia har fortrinsvis været brugt som reserver og kunne godt se ud til at være fortid til sommer, mens heller ikke spillere som 35-årige Ashley Young og 33-årige Arturo Vidal skal vide sig for sikre på at indgå i fremtidsplanerne.

Inters 29-årige ejer rejser ikke med til udekampen i Crotone lørdag, da Inter ikke kan blive mestre her. Det kan de først søndag, hvis Atalantas resultat går klubbens vej.

Bliver Inter mester, så vil Steven Zhang slå Ernesto Pellegrinis rekord. Han var 48 år, da han som præsident kunne se Inter snuppe Serie A-guldet i 1989.

Husker I, hvordan Eriksen fik komisk italiensk-undervisning tidligere på sæsonen?

Inter-præsident Steven Zhang re ung, men kan godt klæde sig fint på, når han skal til FIFA-kåring af 'The Best'. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

