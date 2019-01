På forsiden af italiensk avis: Konkurrent vil hente landsholdsdansker

Ifølge Tuttosport er Udineses Jens Stryger Larsen et emne i Torino. Den danske landsholdsback forlængede i efteråret sin aftale med frem til 2022

Jens Stryger Larsen er på ønskelisten i Torino.

Den 27-årige danske landsholdsback, der siden 2017 har spillet for Udinese, kan til sommer blive en del af pakken, når Torino har tænkt sig at gå på indkøb hos Serie A-konkurrenten.

Jens Stryger Larsen får en forsidehenvisning på lørdagens udgave af Tuttosport, der fortæller om Torinos interesse for Jens Stryger Larsen og hans kollega i Udinese Seko Forfano.

Lørdagens forside på Tuttosport, hvor Jens Stryger Larsen nævnes som et emne i Torino.

Sportsavisen Tuttosport er baseret i Torino og følger derfor de granatrøde tæt.

Ifølge Tuttosport er Manuel Lazzari fra SPAL det foretrukne valg, men den 25-årige italienske landsholdsspiller kan ifølge avisen blive for dyr, og den skriver, at danskeren derfor er et godt alternativ til Lazzari.

Udinese skulle angiveligt være interesseret i Torinos Simone Edera og Vittorio Parigini, og Stryger kan derfor blive en del af en større byttehandel.

Landsholdsbacken Jens Stryger Larsen har længe været fast mand i Udinese og forlængede i efteråret sin aftale med klubben, så den nu løber frem til sommeren 2022.

Transfermarkt vurderer den tidligere Brøndby-spillers værdi til at være 30 mio. kr.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få en kommentar fra Jens Stryger Larsens agent, Mikkel Nissen.

