På hold med Zlatan: Milan favorit til Kjær

Gammel kærlighed ruster ikke.

For ti år siden stod Simon Kjær øverst på ønskelisten hos Milans chefscout, Cesare Maldini.

Det var reelt kun et spørgsmål om tid, før han havnede i den italienske storklub.

Men Milan var ikke hurtige nok, og danskeren havnede i Wolfsburg, da han forlod Palermo.

I sommeren 2017 var Milan-forbindelsen igen i spil. Det kom så vidt, at klubbens fans bød Simon Kjær velkommen i en video. Men her blev Milan også snydt, idet Sevilla løb med danskeren.

Kontakt mellem parterne

Nu kan Simon Kjær i en alder af 30 år så havne i den klub, han altid har haft et specielt kærlighedsforhold til.

For nylig ankom Zlatan Ibrahimovic til Milan. Nu kan den danske landsholdsanfører Simon Kjær blive næste mand hos den sovende italienske kæmpe i Serie A.

Italienske medier har i stor stil de seneste dage skrevet om den brandvarme interesse for danskeren.

Som Ekstra Bladet forstår det, er der ikke kun interesse, men også kontakt mellem parterne.

Simon Kjær har tidligere beskrevet Milan-ikonet Paolo Maldini som ét af sine forbilleder. Nu kan han komme til at arbejde tæt sammen med Maldini, der er sportsdirektør i den kriseramte klub.

Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic i en nærkamp. Dem har de haft mange af gennem tiderne. Nu kommer de måske til at spille på samme hold i Milan. Foto: Jens Dresling, Polfoto.

Ikke retur til Sevilla

Simon Kjær er på jagt efter en ny klub. Sevilla ejer ham, men det ligner slet ikke et gensyn med Andalusien her og nu. Han er havnet i store problemer i Atalanta, hvorfra han skal væk hurtigst muligt.

Mikkel Beck, der er agent for Simon Kjær, har tidligere overfor Ekstra Bladet slået fast, at situationen er uholdbar i Atalanta. Derfor skal han finde en løsning for midtstopperen i januar.

Og det ligner altså Milan, der lige nu er det mest oplagte bud, selv om Cagliari og Sampdoria også har danskeren på ønskelisten.

Milan er aktuelt placeret på 12. pladsen i Serie A hele syv point fra en plads der sikrer europæisk deltagelse.

