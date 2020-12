Det italienske fodboldkoryfæ og VM-vinder i 1982 Paolo Rossi er død. Han blev 64 år.

Det oplyser RAI Sport ifølge Football-Italia.

- Så forfærdelig og trist en nyhed: Paolo Rossi har forladt os, udtaler tv-vært Enrico Varriale, som hos RAI havde arbejdet sammen med Rossi, der fungerede som medkommentator.

Rossi blev med seks mål topscorer ved VM i 1982, hvor han også blev kåret til turneringens bedste spiller. Senere samme år blev han kåret som Europas bedste.

- Uforglemmelige Pablito, som fik os alle til at elske sommeren 1982, lyder det fra Enrico Varriale.

Italien vandt finalen i 1982 med en 3-1-sejr over Vesttyskland. Rossi scorede det ene af målene.

Det var dog i mellemrundekampen mod Brasilien, at Rossi pludselig slog igennem. Trods kritik fra den italienske presse valgte træneren at starte med Rossi som angriber, og han kvitterede ved at score et hattrick i Italiens sejr på 3-2.

Rossi stod desuden for begge mål, da Italien slog Polen 2-0 i semifinalen.

I alt scorede han 20 mål for Azzurri, som det italienske landshold kaldes.

Rossi nåede at repræsentere en række italienske klubber - heriblandt Juventus, Como, Vicenza, Milan, Perugia og Hellas Verona - før han trak sig tilbage i 1987.

Han blev i sæsonen 1977-78 topscorer i Serie A med 24 mål, vandt Europa-cuppen for pokalvindere i 1984, mesterholdenes turnering (nu kaldet Champions League, red.) med Juventus i 1985 og to italienske mesterskaber i 1982 og 1984.

Paolo Rossi (th) ses her i kampen mod Argentina ved VM i Spanien i 1982. Rossi har for evigt skrevet sig ind italiensk fodboldhistorie med sine seks mål i turneringen, som Italien vandt med en sejr på 3-1 over Vesttyskland i finalen. Natten til onsdag oplyser flere italienske medier, at Rossi er død. Han blev 64 år. Foto: Staff/Ritzau Scanpix

Paolo Rossi - nummer to fra venstre i bageste række - var også med hos Italien ved VM i 1978 i Argentina. Foto: Staff/Ritzau Scanpix

Med Paolo Rossis bortgang har fodboldverdenen på kort tid mistet endnu en markant skikkelse. Den 25. november døde den argentinske fodboldlegende Diego Armando Maradona. Han blev 60 år.

På Twitter hyldes og mindes Paolo Rossi natten til torsdag dansk tid fra nær og fjern. Og hans præstationen ved VM i 1982 fremhæves i flere af opslagene.

- Fodboldverdenen græder, skriver ESPN Colombia, mens mediet El Comercio under overskriften 'Adios a Paolo Rossi' betegner ham som 'en af de største legender i italiensk fodbold'.

