Passer perfekt til Eriksen

Christian Eriksen har fået meget ros for, hvordan han er vendt tilbage i Inter efter coronapausen. Senest har han også fået ændret i klubbens opstilling, så han passer bedre ind.

Det fortæller Inter-træner Antonio Conte i et interview med italienske ANSA.

- Vi har haft mulighed for at arbejde med Eriksen, hvor vi har kunne få ham til at falde til og få ham på samme niveau som de andre. Både fysisk og taktisk, siger Inter-træneren og fortsætter:

- En træner er som en skrædder. Han skal sy taktikken, så den passer perfekt til spillerne, lyder det fra Antonio Conte.

Eriksens præstation er godkendt af Conte. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Siden coronapausen har Inter spillet én kamp, da de røg ud i Coppa Italia-semifinalen mod Napoli, hvor det blev til et mål fra Christian Eriksen på et direkte hjørnespark. Det var desuden også en kamp, hvor Eriksen netop fik muligheden for at spille lige bag angriberne i den nye 3-4-1-2-opstilling, som Inter har fået skræddersyet af Conte.

Foruden den danske landsholdsspiller er der også ros til hele holdet generelt fra Contes side, da han påpeger, at han er stolt over at se, hvordan mentaliteten i mandskabet vokser.

- Jeg kan se, hvordan spillerne er klar og gerne vil slås for at vinde. Vi har en hård vej foran os, hvor der ikke er nogen smutveje. Det er en rejse med hårdt arbejde og ofre, indsats og passion. Men på samme tid er det også med masser af ambition, fortæller han.

Christian Eriksen ankom til Inter i januar fra Tottenham.



