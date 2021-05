Pirlo fyret i Juventus

Den tidligere spiller stod ikke distancen som træner for Juventus

Andrea Pirlo er fortid i storklubben Juventus.

Det fortæller klubben selv via sine kanaler, hvor der bliver sagt 'Tak for alt' efter en skuffende sæson med en fjerdeplads i Serie A og et Champions League-exit i 1/8-finalen.

- Held og lykke Andrea, lyder overskriften på Juventus' hjemmeside, hvor klubben offentliggør fyringen af den tidligere midtbanestrateg.

Pirlo blev hentet som afløser for Maurizio Sarri, men den tidligere stjernespiller i klubben kunne ikke sparke nyt liv i truppen.

Juventus har haft en skuffende sæson efter klubbens normale standarder. Efter ni italienske mesterskaber på stribe måtte klubben i år overgive Serie A-tronen til Christian Eriksens Inter.

Faktisk måtte Juventus have hjælp af Verona i sidste spillerunde for overhovedet at kvalificere sig til næste sæsons Champions League. Verona fik 1-1 mod Napoli, så Juventus kunne hoppe op på fjerdepladsen.

I denne sæsons Champions League blev det til et skuffende exit i ottendedelsfinalerne mod FC Porto.

Det blev dog til en enkelt titel, da torinoklubben vandt Coppa Italia, den italienske pokalturnering.

Pirlo stoppede sin spillerkarriere efter 2017-sæsonen hos New York City i den amerikanske MLS. Her spillede han i tre sæsoner.

Inden da var han dirigenten på Juventus' midtbane i fire sæsoner mellem 2011 og 2015, efter at han i ti år havde styret midtbanen hos rivalerne fra AC Milan.

I august 2019 påbegyndte Pirlo sin træneruddannelse, og knapt et år senere blev han ansat som cheftræner for Juventus' U23-mandskab.

Han nåede dog kun en uges tid som reserveholdets træner. Klubben fyrede førsteholdstræner Maurizio Sarri og forfremmede Pirlo på en toårig kontrakt.

Efter mindre end et år i spidsen for den sejrvante klub er det dog slut.

Det forventes, at klubbens tidligere cheftræner Massimiliano Allegri overtager posten, og at han præsenteres senere fredag.