Planen er klar: Her er Eriksen-deadline

Milaneserne arbejder på højtryk for at blive enige med Tottenham om danskerens fremtid. Hvis det italienske drømmescenarie bliver til virkelighed, er Eriksen på holdkortet mod Cagliari i weekenden

Hvem blinker først?

Efter flere ugers intens stirrekonkurrence mellem Inter- og Tottenham-lejren er aktiviteten større end nogensinde i disse dage, selvom ingen af parterne endnu officielt er viget fra deres seneste tilbud.

På trods af utallige modstridende udsagn fra Mourinho, Inter og Tottenham-ledelsen så ligger de altså ikke på den lade side og venter på, at en aftale underskriver sig selv.

Ifølge den anerkendte italienske journalist Gianluca di Marzio har Inter givet sig selv ekstra travlt, da de pønser på allerede at have ham i Antonio Contes trup til søndagens opgør mod Cagliari.

Samtidig skriver italienske Corriere Dello Sport, at Christian Eriksens agent Martin Schoots mellem mandag og tirsdag vil mødes med Tottenhams ledelse for definitivt at komme uenighederne om prisskiltet på sin eneste klient til livs.

Lykkes det ikke Schoots at gøre arbejdet færdigt i morgen, mener italienerne, at Inter-sportschef Giuseppe Moratta straks vil tage sagen i egen hånd derfra og stå for dialogen med Tottenhams stædige bestyrelsesformand Daniel Levy, som han kender fra tidligere lejligheder.

Eriksen tog sig tid til at hilse alene på fansene efter weekendens nulløsning mod Watford. Det har fået flere til at spekulere i, om det var danskerens måde at sige farvel på. Foto: Ritzau Scanpix

To millioner skiller dem ad

Italienerne hævder, at Inter muligvis vil være klar til at lægge et par ekstra millioner i bonusser på bordet for at få handlen på plads. De spekulerer også i, om Eriksen vil hive pungen frem og tilbyde en månedsløn for at muliggøre 'forlovelsen'.

Den danske playmaker fra Middelfart menes at kunne se frem til en årsløn på 56 millioner kroner i tilfælde af et skifte til Serie A og kunne derfor godt tænkes at have kapital nok til at være villig til at lukke hullet.

Hullet, som ser ud til at blive mindre og mindre uge for uge og ifølge flere mediers oplysninger er nede i de relativt små millionbeløb.

Torsdag i sidste uge skrev La Gazzetta dello Sport, at Tottenham var klar til at mødes på en transfersum af 17 millioner euro - 127 millioner kroner.

Dermed skulle det altså angiveligt 'kun' være to millioner euro, der adskiller parterne, efter Inter fortsat står ved deres udkast på femten millioner euro.

Nærmer sig skifte: Kun småpenge adskiller dem

Ligesom det efterhånden er alment kendt, at den 27-årige dansker og Milano-klubben for længst er blevet enige om kontraktforholdene, mener Corriere Dello Sport også, at Schoots og Inter vil bruge den kendsgerning til at lægge ekstra pres på englænderne og Daniel Levy.

Torsdag aften i sidste uge nød Martin Schoots og Marotta en middag sammen i den italienske modehovedstad, skrev CalcioMercato.

Dagsordenen for middagen er ikke kendt, men det ville være meget overraskende, hvis der ikke skulle have været et dansk klubskifte til Milano, som ikke er Simon Kjær til AC Milan, på menuen.

Repræsentanterne fra den blå del af Milano blev spurgt ind til middagen af Sky Sports over weekenden og var fortsat meget påpasselige med ikke at udtale noget som helst, der kan virke upassende eller på nogen måde skabe spændinger mellem de to lejre.

- Eriksen er Tottenham-spiller, og hans kontrakt udløber til sommer. At jeg blev set til middag sammen med hans agent, var helt legitimt, for jeg blev godkendt af den nuværende regulering. Der er meget konkurrence, og vi ved ikke, hvad der vil ske, svarede Moratta ved den lejlighed.

Transfervinduet lukker fredag den 31. januar, og der er således rigeligt med tid til tovtrækkeri endnu. Men Inter ser ud til at håbe på, at det er overstået længe før.

Eriksen har ikke lagt skjul på, hvilken vej han gerne vil ned ad. Det må gerne være en af dem, der fører til Milano, men under alle omstændigheder bare en, der fører væk fra det nordlige London. Foto: Ritzau Scanpix

