Politiet bekræfter: Voldtægtssagen mod Ronaldo er genåbnet

Cristiano Ronaldo er blevet sagsøgt af en amerikansk kvinde ved navn Kathryn Mayorga, der hævder, at den portugisiske fodboldstjerne voldtog hende på et hotelværelse i Las Vegas i 2009. Dengang var hun 25 år.

Ronaldo skulle efter ugerningen angiveligt have sendt et hold af "fiksere", der skulle forhindre en eventuel efterforskning og narre Mayorga, til at indgå en fortrolighedsaftale mod en betaling på 375.000 dollar - godt 2,4 millioner kroner.

- Grunden til, at jeg skrev under på en aftale til at starte med, var den, at jeg ikke ville have, at min navn skulle komme ud, har Mayorga fortalt avisen Der Spiegel, som står bag offentliggørelsen af hele historien.

Mayorga, der i dag er 34 år, bad i sidste måned politiet om at genåbne sagen. Og nu står hun altså frem med navn.

Mandag kunne politiet i Las Vegas så bekræfte, at det er tilfældet. Man har genoptaget efterforskningen.

Det skriver USA Today, der har talt med en talsmand fra Las Vegas Metropolian Police.

Ronaldos advokat, Christian Schertz, har endnu ikke ønsket at kommentere sagen.

I sidste uge rapporterede den tyske avis Der Spiegel om voldtægtsanklagerne mod Cristiano Ronaldo. Det fik Christian Schertz til at true avisen med et søgsmål.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Cristiano Ronaldo begræder sit røde kort i første runde af Champions League mod Valencia. Foto: AP

- Det krænker vores klient Cristiano Ronaldos personlige rettigheder på en utrolig alvorlig måde, sagde han i den forbindelse.

Kort efter at søgsmålet mod Juventus-stjernen blev indgivet, postede Ronaldo en video på Instagram, hvor han benægtede alle anklager.

- Fake. Fake news. Man vil promovere sig selv ved at nævne mit navn. Det er normalt. De vil være berømte og sige mit navn. Det er en del af jobbet, siger en smilende Ronaldo i videoen.

Artiklen fortsætter under videoen..

Se Cristiano Ronaldos reaktion på Instagram her:



Mayorga hævder, at hun var på natklubben Rain 12. juni 2009 sammen med en veninde. Her mødte de Cristiano Ronaldo.

Han inviterede ifølge søgsmålet en gruppe mennesker op i sin penthousesuite for at "nyde udsigten over Las Vegas".

Ronaldo skal ifølge søgsmålet have bedt kvinden om oralsex, mens han var nøgen.

Mayorga hævder, at Ronaldo voldtog hende, efter at hun havde afvist ham.

Politiet bekræfter, at kvinden anmeldte et overgreb samme dag i 2009. Hun blev i den forbindelse undersøgt af læger på et hospital i Las Vegas.

