Populær model sat på plads af Zlatan

Et kækt Zlatan-svar til model og tv-vært Diletta Leotta fik omgående et hav af italienere til at reagere på svenskerens Instagram-profil

- Hvad laver du oppe på taget, Diletta? Ikke slappe af!

Modellen, journalisten og tv-værten Diletta Leotta smiler. Hun nyder at sidde i solen og tage en slapper i sit træningstøj.

Der er lidt udskæring og lidt makeup, og håret sidder virkelig godt. Var man en anelse kynisk anlagt, kunne man få den tanke, at det hele var lidt opsat.

Men Diletta har lige trænet. Det skriver hun til billedet, som er smækket på Instagram.

Og så tror vi på det.

- Denne træning er også overstået, lad os nyde lidt solnedgang og lidt afslapning...med vær klar, for det er snart din tur!, skriver hun.

Hun har qua sine talenter som vært og nok også på grund af sit udseende i underkanten af syv millioner følgere på Instagram, og billedet får i løbet af et par dage over en halv millioner likes samt et utal af kommentarer.

Der er dog én kommentar, der skiller sig ud; ovenstående:

- Hvad laver du oppe på taget, Diletta? Ikke slappe af!

Ordene er Zlatan Ibrahimovic'. Og det får selvsagt næsten lige så mange likes.

Hun er tv-vært og et meget kendt ansigt i italiensk fodbold. Han er fodboldstjerne og for fjerde gang i gang med et ophold i Serie A - hos AC Milan. Og så kender de hinanden.

Det fremgår af det næste Instagram-opslag fra Diletta; et tv-klip fra en reklame for Buddyfit-app'en. Her ses Diletta i forskellige situationer. Ofte med lidt hud afsløret i større eller mindre grad. Nogle gange trænende, andre gange i mere private situationer. Men uanset hvad hun foretager sig, dukker Zlatan op og skubber til hende.

Zlatan har også smækket klippet på sin profil men har selvfølgelig en lidt anderledes tilgang til det:

- Træn som en gud. Dowload @buddyfit_it og begynd at træne med de bedste personlige trænere. Måske kan du nå op på mit niveau!

Zlatan spillede forleden med AC Milan og vandt 4-2 over Juventus i en opsigtsvækkende kamp. Efterfølgende antydede den 38-årige svensker, at det muligvis er hans sidste sæson, han har gang i.

- Jeg aner ikke, om fansene har set mig live for sidste gang. Det kunne det meget vel være, ik'? Hvorfor? Læs mellem linjerne...Det er mærkeligt at spille bag lukkede døre, sagde han til journalisterne efter kampen.