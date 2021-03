Porno-sponsor byder sig til

Siden 1995/1996 har dækfabrikanten Pirelli været trøjesponsor for italienske Inter.

Men når den nye sæson starter efter sommerferien, så bliver det med et andet navn på brystet af Christian Eriksen, Romelu Lukaku og de andre Inter-stjerner.

Og tyske Sport1 skriver nu, at pornoportalen Stripchat vil afløse.

- Vi er villige til at betale 28 millioner dollars (174 millioner kroner) for at blive trøjesponsor for Inter, siger portalens leder Max Bennett.

Til sammenligning menes Pirelli kun at have betalt 82 millioner kroner om året, og Inter har store økonomiske problemer, så man ved aldrig, om de bider på.

Pornoportalen er i hvert fald interesseret og peger på, at der er et vist overlap mellem målgrupperne.

- Det vil være en fantastisk mulighed for os, hvis vi kan blive en del af et af de mest værdifulde sportsbrands i verden og samtidig henlede opmærksomheden på vores produkt, lyder det.

Det var i sidste uge, at det kom frem, at Pirelli forsvinder fra Inter-trøjerne.

- Vi har samtaler med Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta og de andre Inter-direktører. Vi fortsætter ikke som trøjesponsor, men vores forhold til klubben vil fortsætte, lød det fra Pirelli-boss Marco Tronchetti Provera.

Brasilianske Ronaldo spillede også med Pirelli på brystet - her i 2002. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Også nyt navn har spøgt i Inter...

Forklarer 'nyt navn'

Selvom Inter fører den italienske Serie A og styrer mod det første mesterskab siden 2010, så fylder det en del, at klubbens kinesiske ejere leder efter en økonomisk indsprøjtning på 1,5 milliarder kroner.

Senest skulle britiske Fortress have budt 1,9 milliarder, mens der også skulle være interesse fra Saudi-Arabien, og skulle det ende med et salg af hele klubben, så er pengene fra en ny trøjesponsor måske knap så vigtige.

