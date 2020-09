Præsident kommenterer bizart Eriksen-rygte

Christian Eriksen skal ikke til russiske Zenit, forsikrer klubbens præsident og kalder snakken for spild af tid

Christian Eriksen har ikke fået nogen drømmestart på tilværelsen i Inter efter skiftet fra Tottenham i januar.

Italienske medier har gennem længere tid spekuleret i, at cheftræner Antonio Conte ikke har fidus til danskeren, der har haft svært at spille sig på holdet, og at han derfor allerede kan være på vej væk fra Milano.

At Rusland skulle være næste destination for danskeren virker temmelig usandsynligt, men ikke desto mindre dukkede storklubben Zenit fra Sankt Petersborg pludselig op som en af de påståede bejlere til Eriksen.

Det kommer dog ikke til at ske, siger klubbens præsident, Alexander Medvedev.

- Jeg gider ikke engang spilde min tid på den slags. Folk lever i en virtuel verden. De spiller videospil og skaber deres egne hold, siger Zenit-præsidenten ifølge Russia Today.

Christian Eriksen har kontrakt med Inter frem til 2024 og understregede under den seneste landsholdssamling, at han forventer at blive i klubben i den kommende sæson.

I Inter står han indtil videre noteret for 26 kampe og fire scoringer, men formåede ikke at tilspille sig en fast plads på Antonio Contes midtbane. Han kan dog sandsynligvis se frem til yderligere konkurrence om en plads i startopstillingen.

Ifølge italienske medier er FC Barcelonas Arturo Vidal således tæt på at skifte til Inter.

Udover næsten syv år i Tottenham har Christian Eriksen også en fortid i Ajax og OB, hvor han kom til fra barndomsklubben Middelfart.

