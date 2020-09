Rammer forsiden: Ny spekulation

Christian Eriksen forventer forsat, at hans fremtid ligger i Inter, men Daily Mail mener at vide, at danskeren ikke indgår i planerne er til salg

Lørdag aften fik Christian Eriksen fuld spilletid, da Danmark tabte 0-2 til Belgien i Nations League.

Den store arbejdsbyrde er kreatøren ellers ikke vant til i øjeblikket. Faktisk var det blot hans femte kamp, hvor han ikke har oplevet at blive skiftet ind eller ud, siden skiftet til Inter i slutningen af januar.

Opholdet i Milano har budt på en uvant rolle som joker eller endnu mindre. Eriksen blev præsenteret som et stort aktiv i den italienske storklub, men faktum er, at han har spillet mindre end 50 procent af det antal minutter, der var mulige. Inters manager, Antonio Conte, ser oftest andre veje end danskeren, når holdet skal sættes.

Den slags sætter spekulationer i gang, og i flere uger har Eriksens fremtid i det norditalienske været til diskussion i medierne. Rygter om en lyn-exit florerer, og senest har Daily Mail søndag smækket danskeren på toppen af dagsordnen.

- Uønsket og til salg. Eriksens Inter-mareridt bliver kun værre og værre, lyder overskriften på forsiden.

Ifølge det store engelske medie er den tidligere Tottenham-stjerne sat til salg, og Inter lader ham gå, hvis et bud på 35 millioner pund (ca. 290 mio. kr.) lander i indbakken.

Christian Eriksen fik fuld spilletid, da Danmark lørdag tabte 2-0 til Belgien. Foto: Lars Poulsen

Dermed følger Daily Mail op på flere skriverier i italiensk presse, hvor blandt andre Corriere dello Sport har vendt danskerens skrøbelige situation og muligheden for en potentiel transfer.

Det er angiveligt på det taktiske alter, at Eriksen er kommet til kort hos Inter. Antonio Conte praktiserer en 3-5-2-formation, hvor danskeren ofte har trukket nitten grundet defensive dispositioner.

Forud for mødet med Belgien blev landsholdsspilleren tirsdag spurgt ind til sin situation i den italienske klub, og her fortalte Eriksen, at han ikke har planer om at forlade Inter i dette transfervindue.

- Nu må vi se, hvordan den nye sæson kommer i gang. Men lige nu har jeg altså ingen andre tanker end Inter, sagde han.

