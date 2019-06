Rasende klublegende skrider: - Bedre hvis jeg døde

Francesco Totti har igennem tre årtier været nærmest synonym med den italienske fodboldklub AS Roma.

Da Totti for to år siden indstillede sin aktive karriere i hovedstadsklubben, fik han en stor hyldest og en plads i klubbens ledelse. Men nu forlader klublegenden Roma i vrede.

Francesco Totti mener ikke, at den øvrige ledelse har lyttet til ham.

- Det er en dag, jeg aldrig havde håbet på skulle komme. I stedet er denne hæslige dag kommet, siger Totti mandag på en pressekonference.

- Jeg fik aldrig chancen for at arbejde med det tekniske område i Roma, siger en dybt skuffet Totti og tilføjer.

- Det er meget værre end at trække sig tilbage som spiller. At forlade Roma er så at dø. Jeg føler. at det ville være bedre, hvis jeg døde, udtaler den nedslåede legende.

Den i dag 42-årige Francesco Totti spillede 25 sæsoner som aktiv for Roma. Han var en del af holdet, da Roma senest vandt det italienske mesterskab i 2001.

Efter karrieren blev han ansat som teknisk direktør i klubben.

De senere år har Roma stået i skyggen af Juventus og Napoli i italiensk fodbold.

I sidste sæson endte Roma på en sjetteplads - 24 point efter Juventus, der vandt Serie A for ottende sæson i træk.

Se også: Stopper efter 616 kampe: Her er hans hjerteskærende hilsen

Se også: Ronaldo tiltalt: Ny udvikling i voldtægtssag