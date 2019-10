Rasende legende bortvist efter Simon Kjær-episode

I et kort sekund lignede det afgørelsen.

Indskiftede Simon Kjær og Fernando Llorente var i nærkamp, og den spanske angriber faldt til jorden.

Det lignede umiddelbart straffespark, og en scoring til Napolis forhåndsfavoritter ville sende dem på 3-1. Med få minutter igen af kampen onsdag aften mod Atalanta i Serie A.

Derfor var lettelsen stor hos Atalantas spillere og trænere, da dommer Piero Giacomelli ignorerede episoden og lod spillet fortsætte.

Anderledes irriterede og frustrerede var de på Napolis bænk. Og det voksede til decideret raseri, da Josip Ilicic blev spillet fri med en stikning og sikkert udlignede til 2-2 på Atalantas efterfølgende angreb.

Dommer Giacomelli benyttede sig derpå af VAR.

Eller det vil sige, dommer-teamet benyttede sig af VAR. Giacomelli lod kollegaen Luca Banti gøre arbejdet i VAR-rummet, og herfra var meldingen klar: Der var ikke straffespark til Llorente, og målet kunne anerkendes.

I stedet for 3-1 stod der nu 2-2.

Foto: Ciro De Luca/Reuters/Ritzau Scanpix

Det blev Napolis trænere og ansatte for meget. Chefen for det hele, Carlo Ancelotti, der ellers må siges at være besindigheden selv, var tosset. Der blev peget og fægtet med fingrene, mens munden ikke kunne stå stille på den tredobbelte Champions League-vindende træner.

Hans nærmest gas-blå kulør i ansigtet blev kun overgået af holdlederen Paolo De Matteis, der var den første til at blive bortvist af dommeren.

Profilen Lorenzo Insigne fulgte trop med et gult kort for brok, inden Ancelotti selv var næste mand til at modtage straf for sine verbale udfald. Og som De Matteis blev Ancelotti bortvist.

- Det er et angreb på min professionalisme. Det er ikke en fejl af kampens dommer. Det er en fejl fra VAR-dommeren, der lod som om, at han ikke så det, sagde en noget muggen Ancelotti ifølge italiensk presse.

Hans kollega hos Atalanta, Gian Piero Gasperini, var som udgangspunkt enig.

- Fra bænken lignede det et straffespark, men efterfølgende kunne jeg se på tv-billederne, at Llorente giver Simon Kjær en albue. Billederne er ret tydelige. VAR bekræftede, hvad dommeren så, men jeg er helt klart partisk, sagde træneren til Sky Sport Italia.

Han tilføjede kort efter, at man fra Atalantas side virkelig havde været oppe mod en skrap modstander, og at det ikke havde været helt skudt ved siden af, hvis Napoli var rendt med sejren.

Atalanta fastholder sin tredjeplads med det ene point, mens Napoli ligger nummer seks.

