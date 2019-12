Raser over fan-indlæg: Storklub aflyser pressemøde

Inter har lørdag aflyst et pressemøde med cheftræner Antonio Conte forud for søndagens kamp i Serie A mod Fiorentina.

Årsagen er ifølge den italienske fodboldklub, at avisen Corriere dello Sport har bragt et indlæg om Inter-træneren, som Milano-klubben er utilfreds med.

- I går (fredag, red.) bragte Corriere dello Sport et fornærmende indlæg om vores træner og retfærdiggjorde angrebet i en kommentar.

- For at sende et signal til alle medier om, at de skal garantere respekten for mennesker, vil der ikke blive afholdt et pressemøde i dag (lørdag, red.), skriver klubben på sin hjemmeside.

Indlægget, der er tale om, er skrevet af en Bologna-fan. Heri skriver fodboldfanen, at han 'nød at se store Inter blive udklasseret af Barcelona B'.

Inter tabte tirsdag hjemme til et reservespækket Barcelona-mandskab i Champions League og måtte i stedet se billetten til ottendedelsfinalerne gå til Borussia Dortmund.

Bologna-fanen tilføjer blandt andet i indlægget, at Conte aldrig har stået i spidsen for en god kamp, selv om han har vundet en bunke trofæer med sine klubber.

Avisens debatredaktør, Italo Cucci, skriver desuden i en kommentar i avisen, at Inter har 'smidt Champions League og måske også resten væk' ved at udlåne angriberen Mauro Icardi til Paris Saint-Germain. 'Ingen Icardi, ingen fest,' står der.

Tredjepladsen i Champions League-gruppen betyder, at Inter skal spille knockoutkampe i Europa League i det nye år.

I Serie A ligger Inter på førstepladsen med to point ned til Juventus.

Se også: Barcelona snubler i hæsblæsende topkamp

Se også: Den mand er livsfarlig! Pukki snød Schmeichel

Bag om kæmpe-eventet: Det så du ikke på tv

Superligaen Indefra: Brøndby-landsholdsspiller kan blive solgt