Raser over klubbers plan: - Det er farligt

Flere klubber fra den bedste italienske fodboldrække har tænkt sig at genoptage træningen i starten af næste uge trods udbruddet af coronavirus.

Napoli, Lazio og Cagliari har på deres hjemmesider annonceret, at de vil træne igen. Cagliari og Lazio vil træne fra mandag, mens Napoli går i gang igen onsdag.

- SSC Napoli meddeler, at holdet genoptager træning på Centro Tecnico med en morgensession på onsdag, skrev Napoli fredag på sin hjemmeside.

I onsdags annoncerede Cagliari, at holdet vil starte op på træningen igen.

Cagliari oplyser, at det vil ske i mindre grupper, og at man vil overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Lazio har på sin hjemmeside også meddelt, at hovedstadens førstehold starter med at træne igen på mandag. Og træningen vil tilmed kunne følges på Rom-klubbens tv- og radiokanal.

Damiano Tommasi, præsident for Den Italienske Spillerforening (AIC), mener, at det er tåbeligt af klubberne og kalder det farligt.

- Jeg ved ikke, hvad de tænker på ved at forsøge at opnå en fordel ved at lade deres spillere træne. Det siger jeg uden at ville skabe en strid, for det er ikke det rette tidspunkt.

- At træne nu - to måneder før turneringen genopstarter - giver ingen mening. Og det er også farligt, siger Tommasi til foreningens hjemmeside.

Alle sportsbegivenheder i Italien er suspenderet og har været det siden 9. marts, og landet er lukket helt ned.

Over 4000 mennesker er døde i Italien som følge af coronavirus - mere end nogen anden nation. Over 47.000 mennesker er smittet med coronavirus i Italien.

Tidligere i denne uge sagde Italiens sportsminister, Vincenzo Spadafora, at Serie A kunne starte op igen fra 3. maj.