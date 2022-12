Raser over Mourinho: Han mobber

Han bliver kaldt 'The Speciel One' og med rette.

José Mourinho er ikke bange for at ytre sin holdning. Efter AS Romas 1-1-kamp mod Sassuolo i november reagerede den portugisiske cheftræner voldsomt efter kampen.

- Han har forrådt sine holdkammerater med en forkert attitude, lød kritikken af en spiller. Senere blev det bekræftet, at ordene var rettet med Romas Rick Karsdorp.

Den kendte cheftræner bad endda også sin hollandske spiller om at finde en ny klub til januar, skriver Football Italia. I den efterfølgende kamp, der er Romas seneste, var Karsdorp slet ikke i truppen.

Rick Karsdorp bliver forsvaret af spillerforeningen. Foto: Franc Zhurda/Ritzau Scanpix

Nu forsvarer FIFPRO, den internationale spillerforening, Karsdorp. De mener, at Morinho mobber ham.

'FIFPRO fordømmer på det kraftigste AS Romas behandling af Rick Karsdorp, som i de seneste uger har været offer for en mobbekampagne.

Karsdorp er offentligt blevet anklaget for at være en 'forræder', et sårende og grundløst udtryk, som klubledelsen har undladt at tage fat på eller undskylde for, og som fans gentagne gange har brugt til at konfrontere ham og hans familie.

Disse handlinger er tilsyneladende en måde at aflede fra klubbens dårlige seneste præstationer og havde til formål at lægge uberettiget pres på spilleren,' lyder modsvaret.

Mourinho får igen af FIFPRO. Foto: Shuji Kajiyama/Ritzau Scanpix

Den 27-årige højre back har været i Roma siden 2017 og var undervejs udlejet til Feyenoord i en sæson.

Hans kontrakt i den italienske hovedstad udløber først i 2025, men da Mourinho har bedt ham finde en ny klub, bliver han næppe så længe.