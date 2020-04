Raser over Ronaldos luksus-lockdown

Der er tilsyneladende intet, der kan holde arbejdsnarkomanen Cristiano Ronaldo fra at holde sin træning ved lige.

Ikke engang det udgangsforbud, der i over en måned har været gældende i Italien, hvor han som bekendt tjener sit daglige brød i Juventus.

For den femdobbelte Ballon d'Or-vinder er da i stedet bare fløjet til fødebyen Funchal på Atlanterhavsøen Madeira, hvor han ikke bare har en drøm af en lejlighed med infinity-pool mod havet.

Han har også mulighed for at deltage i træning på græs modsat alle Serie A-kollegerne. Og det har vakt harme hos Juventus' stærkeste konkurrent om titlen, Lazio.

- Mit indtryk er, at der er forskelsbehandling. Nogen har været i stand til at træne i fred i udlandet uden restriktioner, mens vi ikke må gøre det samme her i Italien, siger andenplacerede Lazios kommunikationsdirektør Arturo Diaconale ifølge Mirror.

Ronaldo høster frugten af sine mange års hårde arbejde i behagelige omgivelser på den portugisiske ø. Foto: Ritzau Scanpix

Nogle må, nogle må ikke

Det mener den romerske klub ikke er fair over for resten af holdene. Og henviser direkte til fotomateriale taget på Madeira, hvor Ronaldo er ude at trille bold. Noget, der ikke er mange professionelle fodboldspillere forundt disse dage.

- Her taler jeg om klubber, hvis spillere har fået lov til at rejse til udlandet, og som så vil vende tilbage og tage en karantæneperiode og så træne igen samtidig med os i Lazio.

- Forskellen er, at vi fulgte reglerne og blev hjemme i modsætning til andre. Jeg har set videoer fra Portugal med billeder af Cristiano Ronaldo, som træner på en fodboldbane.

Ronaldo har indtil videre i vidt omfang fulgt karantænereglerne i sit atlanterhavs-refugium.

Panorama-udsigt. Lebensraum. Ronaldo har gode karantæneforhold. Foto: Ritzau Scanpix

Den portugisiske stjerne er i sin fremskredne alder stadig et meget stærkt aktiv for Torino-klubben i jagten på det italienske mesterskab. 21 mål i 22 ligakampe blev det til, inden fodbolden lukkede ned.

Ronaldos luksus-hytte, som han og familien residerer i for tiden, koster 30.000 kroner at leje - om ugen. Men okay, så får de også fem soveværelser, et privat fitnessrum, to køkkener, et stort legerum til de fire børn og en swimmingpool.

Ronaldo har bedre træningsvilkår end flere af sine modspillere. Foto: Ritzau Scanpix

Se alle billederne af Ronaldos lejede luksushus nedenfor - foto: Ritzau Scanpix

