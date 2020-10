Raser over Schöne-sag: - Det er skandaløst

Kæmpe nedtur for Schöne

Lasse Schöne kommer næppe til at optræde mere for sit klubhold Genoa. Onsdag aften kom det frem, at den danske midtbanemand ikke er blevet registreret som én af de 25-spillere, cheftræner Rolando Maran kan sende på banen i indeværende sæson.

Det er noget af en overraskelse med tanke på, at 34-årige Lasse Schöne spillede 34 kampe for Genoa i sidste sæson. Og det er noget af en kindhest til den tidligere danske landsholdsspiller.

Revien Kanhai, der er agent for Lasse Schöne, er da også tosset på Genoa over behandlingen af Lasse Schöne.

- Træneren indikerede, at han gerne ville bruge Lasse i startopstillingen, men sportsdirektøren ville det anderledes, siger Revien Kanhai til Voetbal International og lufter en massiv kritik af Serie A-klubben:

- Vi meddelte i sidste uge, at Lasse ville blive i klubben og kæmpe sig tilbage på holdet. Begge direktører mente, at dette var en god plan. Sent i aftes hørte vi så, at sportsdirektøren ikke har registreret ham. Lasse tog derefter kontakt til trænerteamet, der fortalte, at de gerne ville have ham med, men at sportsdirektøren ville det anderledes.

Agenten langer hårdt ud efter Genoas sportsdirektør Daniele Faggiano, der har siddet i jobbet i to måneder.

- Han er bange for den stærke indflydelse, Lasse har i truppen. Det har vi kunnet mærke de seneste par uger. Det er især skandaløst, at vi ikke blev informeret om dette før transfervinduets lukning. Så kunne vi have ophævet kontrakten og fundet en ny klub i ro og fred. Der var bejlere nok.

- Det er trist, hvordan klubben behandler Lasse, men det sidste ord er ikke sagt i denne sag, fastslår Revien Kanhai.

Lasse Schöne kan stadig få ophævet sin kontrakt i Genoa, men hans muligheder for at finde en ny klub er begrænset. Danskeren kan kun skifte til en klub i et land, hvor transfervinduet stadig er åbent - det begrænser sig til Schweiz, Rusland, Kroatien og Portugal.

Lasse Schöne var i sidste uge i dialog med FC København.

