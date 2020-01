Raser over sine spillere: - Jeg spiser dem levende

Lazio rundbarberede lørdag Sampdoria, da hovedstadsklubben sikrede sig en ydmygende sejr på hele 5-1.

Sampdorias træner, legendariske Claudio Ranieri, havde inden kampen truet med, at hvis ikke hans spillere var fuldt fokuserede fra kampens start, så ville han spise dem levende.

Og den trussel har Ranieri bestemt tænkt sig at føre ud i livet, efter den præstation, han overværede i dag.

- Jeg putter noget olie, salt og peber på dem i aften, og spiser dem levende, sagde Ranieri til Sky Sport Italia.

- Det var ikke bare, at vi ikke vandt første- eller andenboldene - vi vandt heller ikke den tredje eller fjerde bold. Vi var utroligt sløve, vi reagerede ikke hurtigt nok og spillede simpelthen ikke som et hold. Det er den dårligste præstation, jeg har set, siden jeg ankom til klubben.

Den tidligere Premier League-vinder var på ingen måde tilfreds med sit Sampdoria-mandskab i nederlaget til Lazio. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Ranieri havde dog overskud til at rose modstanderen.

- Lazio fortjener alverdens kredit. De var godt forberedte og nød at spille deres fodbold. Vi var bare ikke til stede, lød det fra Ranieri.

- Det bør i teorien være en lettere opgave for mig i næste uge, fordi spillerne bør være mere opsatte på at rette op det her i næste uge, og bevise, at dette ikke er det rigtige Sampdoria.

FCK med sjælden udmelding: Vi har ikke budt på ham

Brøndby-fans tæsket og ydmyget: - De var på rov

Udlandet spærrer øjnene op: Jagter Danmarks nye stortalent