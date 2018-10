Raser over usmagelige voldtægtskager: - Tror ikke mine egne øjne

Cristiano Ronaldo blev tidligere på måneden anklaget for voldtægt af den amerikanske kvinde Kathryn Mayorga i forbindelse med en festaften i Las Vegas i 2009.

Den portugisiske fodboldstjerne har foreløbig afvist alle anklager, men mens politiet forsøger at komme dybere i sagen, så er også en café-ejer i den vest-engelske by Worcester kommet i blæsevejr.

I sin café 'Our taste of Portugal' har han lanceret en Ronaldo-småkage formet som en mand, der seksuelt tager en kvinde bagfra.

- Jeg kunne ikke tro mine egne øjne, da jeg så det på Facebook. Jeg blev dybt rystet over at høre om det, siger Lydia Johnson fra The Glade, der er et center for voldtægtsofre i Worcestershire, til BBC.

- Der er virkelig ingen omstændigheder, hvor det nogensinde vil være ok. Det er skuffende, og det gør mig rasende, at nogen virkelig kunne tro, at det var en god idé, siger Johnson yderligere.

Dårlig stil eller god humor? Sådan ser Cristiano Ronaldo-kagerne ud



WORLD EXCLUSIVE on @bbchw tomorrow: Worcester cafe starts selling these 'Cristiano Ronaldo' @Cristiano biscuits - saying they are meant to be humorous after the football star was accused of rape.

Café-ejeren ved navn José Goncalves er overrasket og forklarer, at han må have misforstået den engelske humor, og så undskylder han.

- Det var ikke min eller min forretnings intention at lave noget, der får folk til at have det dårligt, siger Goncalves til BBC.

Ifølge et tidligere interview solgte han mellem 60 og 70 kager allerede mandag morgen, og reaktionerne var gode.

- De fleste syntes, at det var virkelig sjovt, så de købte dem og tog dem med hjem til venner og familie. De har endda fortalt mig, at det var en fantastisk idé at lave noget så anderledes, siger Goncalves.

Ronaldo har foreløbig afvist alle påstande om voldtægt.

- Voldtægt er en afskyelig forbrydelse, der går imod, hvem jeg er, og alt jeg tror på. Jeg har ren samvittighed, og derfor kan jeg med sindsro afvente resultaterne af alle undersøgelser, lød det tidligere på måneden.

Cristiano Ronald og Kathryn Moyorga på natklub i 2009.

Anklagerne om voldtægt mod Cristiano Ronaldo danner nu baggrund for en ny småkage.

Den amerikanske kvinde hævder, at hun som 24-årig var på natklubben Rain 12. juni 2009 sammen med en veninde, hvor de mødte Ronaldo og siden blev inviteret op i hans suite.

Hun afviste ham, og derefter voldtog han hende. Politiet i Las Vegas har bekræftet, at hun anmeldte et overgreb samme dag, men senere samme dag bad hun politiet om at indstille efterforskningen.

Ronaldos advokat har tidligere bekræftet, at man i 2010 indgik en aftale med kvinden om at droppe anklagerne. 2,5 millioner kroner skulle hun have fået dengang, men ifølge advokaten skulle det ikke tages som udtryk for skyld eller indrømmelse.

