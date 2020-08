Reddet på målstregen

Danske Christian Eriksen skal ikke have ny træner i Inter.

De italienske vicemestre har således valgt at beholde Antonio Conte, lyder meldingen.

'Klubben og Antonio Conte havde i dag et konstruktivt møde, der fokuserede på kontinuitet og strategi, og parterne lagde grundlaget for for at fortsætte med at arbejde sammen om klubbens projekt'.

Contes sidste kamp i spidsen for Inter blev altså ikke som forudset Europa League-finalen, der blev tabt med 2-3 til Sevilla fredag aften i Köln.

Det havde han ellers selv antydet i kryptiske udtalelser.

Siden har det stået mere eller mindre klart, at hans fremtid skulle afgøres på et møde med klubledelsen anført af præsident Steven Zhang tirsdag.

Conte blev hyret som Inter-træner sidste sommer og hentede en andenplads i Serie A.

Den karismatiske manager har undervejs i den kampagne både været ude med riven, men også rost Christian Eriksen, mens landsholdsspilleren har været på kontrakt i Milano.

Spilletiden har dog været til den magre side for den tidligere Tottenham-stjerne, der endnu mangler at få sit gennembrud i det norditalienske.

