Røde kort og slagsmål i Milan-triumf - remis i Juventus

AC Milan holder liv i mesterskabsdrømmene.

Torsdag aften diskede traditionsklubben op med en stærk indsats mod Roma, som var draget nordpå til den italienske modeby.

Trods flere afbud blandt spillere i især de bageste geledder havde hjemmeholdet fat i taktstokken i langt størstedelen af kampen og vandt Serie A-braget med 3-1.

Det kunne endda være endt 4-1. Zlatan Ibrahimovic misbrugte således et straffespark i overtiden.

Sejr blev det dog til, og det betyder, at Milan nu har 45 point efter 20 kampe. Det er ét færre end ærkerivalen Inter, der har spillet 19 kampe. Roma dumper en plads ned i tabellen og er nu på syvendepladsen.

Mellem de to mandskaber ligger Napoli og Juventus, som senere torsdag aften mødtes i Torino. Her endte det 1-1, og det betyder, at Napoli er på tredjepladsen, mens Juventus er på femtepladsen.

Artiklen fortsætter under billedet..

De Ligt efter det uafgjorte resultat. Foto: Massimo Pinca / Ritzau Scanpix.

Milan fik en drømmestart på sit opgør mod Roma. Efter bare fire minutter satte Tammy Abraham hånd på bolden i eget felt efter en afslutning fra Theo Hernández, og efter et VAR-tjek blev der dømt straffespark.

Olivier Giroud fik til opgave at finde netmaskerne, og det lykkedes ham uden problemer med et spark til sin egen venstreside.

Der gik under ti minutter, før bolden igen lå i målet bag Roma-målmand Rui Patrício, og igen blev der uddelt gaver i hovedstadsklubbens defensiv.

Roger Ibanez forsøgte at sende bolden tilbage til Patrício, men den nåede aldrig så langt. Giroud opsnappede bolden, rundede keeperen og sendte den på stolpen, inden Messias Junior sparkede riposten i nettet.

Roma reducerede inden pausefløjt, da Abraham rettede et hårdt langskud forbi Mike Maignan i Milan-målet.

Efter pausen sendte hjemmeholdet bolden på stolpen flere gange, og med ni minutter tilbage af den ordinære spilletid, ramte den også nettet.

Netop indskiftede Zlatan Ibrahimovic sendte Rafael Leao i en friløber, og da portugiseren nåede udkanten af feltet, lagde han den kontrolleret og koldblodigt hen over landsmanden Patrício til 3-1.

Kort forinden var Romas Rick Karsdorp blevet smidt ud efter sit andet gule kort.

Til sidst blev også Gianluca Mancini smidt ud, da han nedlagde Leao i feltet, og så misbrugte Ibrahimovic sit straffespark.

