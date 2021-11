Rørende hyldest før derby: Tak

Milano-derbyet mellem Inter og Milan fik en rørende optakt, da en stor del af fanskaren valgte at dedikere et stor tifo-arbejde til den hårdt ramte regions mange ofre for coronaen gennem det seneste halvandet år.

Her kunne Simon Kjær og de andre spillere beundre de farvelagte budskaber, som ikke alene hyldede de mange døde - over 300 om dagen i Lombardiet i en periode - men også de mange medarbejder i sundhedssektoren, som kæmpede for at redde liv. En kamp, der ofte endte med nederlag, hvilket billederne af lastbiler med døde i Bergamos gader så trist bevidnede.

Længe kæmpede milaneserne og resten af Lombardiet mod coronaen, og det den kamp er ikke glemt. Foto: Chris Ricco/Getty Images

'Til dem som har fightet. Til dem som ikke klarede den. Til dem der kæmpede i første række for at redde nationen. Vi ærer disse personer. Vi dedikerer sæsonens vigtigste koreografi til dem. Milano glemmer ikke. Tak', som det er oversat i nedenstående tweet:

Nede på grønsværen blev kampen afviklet i en - for den type opgør - meget fair atmosfære, for der faldt kun en enkelt advarsel til Milans Fode Ballo.

Det hele endte da også i en fredsommelig 1-1 løsning.

Hakan Calhanoglu bragte Inter foran i det 11. minut på straffespark begået mod ham selv, før hans holdkammerat, Stefan de Vrij, kort efter scorede i eget mål. Inter fik endnu et straffespark, men Milan-målmand Ciprian Tatarusanu reddede Lautaro Martínez' forsøg.

Milan pressede hårdt på i slutfasen af den til tider underholdende kamp, men mere blev det ikke til.

De to Milano-klubber ligger fortsat på anden og tredjepladsen.