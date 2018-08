Rørende 'øjeblik': Katastrofe-ofre æret med usædvanlig gestus

At markere en trist begivenhed med tavshed er almindeligt ved store sportsbegivenheder - typisk varer tavsheden et minut.

Det var også på programmet søndag i Genova, hvor fodboldholdet Genoa havde bedt om et minuts tavshed inden start for de 43 omkomne i bro-kollapset 14. august.

Men fansene gik endnu længere. For efter startfløjt forblev de tavse i et minut for hver af de omkommede.

43 minutter i alt var der tavshed på lægterne på Stadio Luigi Ferraris. 43 minutter, der af folk til stede blev sidestillet med en fodboldkamp for tomme tribuner, som det forekommer efter disciplinære straffe.

Genoa-tilskuerne markerede deres respekt med tavshed og banneret med teksten: 'I stilhed for jer, såret 43 gange i hjertet. Kom på fødderne igen med stolthed og rejs jer til igen at være storslået'. Foto: Simone Arveda/AP/Ritzau Scanpix

Det her var dog ikke en straf, men en hyldest af dem, byens beboere betragter som ofre for bystyrets manglende investeringer i vedligeholdelse af blandt andet broer som den kollapsede.

Og efter de 43 minutter brød tilskuerne så ud i messende råb, 'Genova, Genova' som en hyldest til byen.

På banen sørgede spillerne, der spillede med en sørgesløjfe og uden sponsorer på brystet, for en 2-1-sejr over Empoli efter to oplæg fra anfører Domenico Criscito, der løb på banen med 11-årige Cesare Cerulli, hvis far, Andrea Cerulli, omkom under kollapset.

For Genoa-træner Davide Ballardini var det en speciel kamp at spille.

- Den første tanke går altid mod tragedien.

- Vi går på arbejde og træner, men hver dag tager man en vej, der minder dig om det.

- Både vore hoveder og ben var tunge, sagde Ballardini efter kampen.

Det var ikke kun i Genova, at der var markeringer af katastrofen.

På Artemi Franchi Stadion i Firenze et par hundrede kilometer øst for Genova, havde Fiorentina-tilskuerne medbragt et stort banner med teksten 'Genova merita giustizia' - Genova fortjener retfærdighed.

Fiorentina-fansene markerede også katastrofen i Genova. Foto: Claudio Giovannini/AP/Ritzau Scanpix

