Rørende video vækker kvinde fra koma

Hun havde været i koma i ni måneder, efter hun overlevede en bilulykke i december 2019.

Men en rørende videohilsen fra den tidligere Roma-stjerne Franscesco Totti har fået hende til langsomt at vågne op fra sin dybe søvn.

Det skriver det italienske medie Corriere Delle Sport.

Kvinden i koma, Ilenia Matili, har selv spillet for Rom-klubben Lazio, men er alligevel kæmpe fan af rivalerne fra AS Roma. Mens hun lå i koma, spillede hendes forældre derfor Romas 'indgangs-hymne' på hospitalet.

De fik dog senere en endnu bedre idé, og forældrene allierede sig derfor med træneren Carlo Cancellieri, der fik arrangeret, at Roma-legenden Francesco Totti lavede en video til hende.

- Ilena, giv ikke op. Du kan gøre det. Vi er alle sammen med dig, lød det fra Totti i videoen.

Og det rykkede noget i kvinden.

Efter lyden af hans stemme begyndte hun langsomt at vågne op fra sin ni måneder lange koma, og ifølge Ilenias forældre har videoen haft så afgørende betydning, at Ilenia gerne vil takke ham personligt for hans rørende gestus.

- Kære Francesco, hvad venter vi på? VI glæder os til at se dig. Ilenia venter på dig.

- Din fantastiske stemme, kombineret med din passion og den kærlighed Ilenia altid har haft til Roma, har fået hende til at vågne op. Hendes smil smitter så meget, at du ikke kan undvære det, og hendes store øjne er fulde af lys og glæde, lyder det i en besked fra hendes forældre.

