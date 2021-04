Røvet foran to-årig søn

Chris Smalling, hans kone og deres to-årige søn var fredag nat ude for en voldsom oplevelse.

Ifølge Gazetta Dello Sport brød tre bevæbnede mænd ind i den tidligere Manchester United spillers hjem.

Mændene truede Smalling og familien med pistoler til at åbne husets pengeskab og opgive smykker, Rolex-ure og andre værdifulde ejendele til mændene.

Chris Smallings kone Sam ringede til politiet klokken fem om natten, og da betjentene ankom til familiens villa i Rom, var familien stærkt påvirket af hændelsen.

Politiet er fortsat i gang med at efterforske røveriet.

Den 31-årige englænder og familien har fået støtte fra mange kanter blandt andet Smallings tidligere holdkammerat Marcus Rashford.

'Tanker til dig og din vidunderlige familie. Jeg er virkelig ked af at vågne til den nyhed her til morgen. Jeg kan slet ikke sætte mig i dit sted, men håber, I er ok', skriver Manchester United-angriberen på Twitter.

Forsvarsspillerens klub Roma spillede torsdag aften mod Ajax i Europa League, men Smalling var ikke med, da han er ude med en skade.

Klubben slog Ajax ud og avancerede til semifinalen i Europa League.