Roma snyder Napoli med sen fuldtræffer

Napoli så længe ud til at løbe med tre vigtige point, men det blev forpurret af en sen scoring fra Roma, da de to mandskaber mandag mødtes i Serie A.

Opgøret i Napoli sluttede 1-1, og dermed mistede hjemmeholdet et vigtigt skridt i den italienske topstrid.

Napoli, som er på tredjepladsen, har fire point op til AC Milan på førstepladsen. Inter er på andenpladsen med to point færre end førerholdet, men har en kamp i hånden.

Roma kom efter tre point, men kunne trods alt godt bruge det ene point.

Klubben slås for at komme ind i top-4, som udløser en Champions League-billet, og det uafgjorte resultat betyder, at der er fem point op til Juventus på fjerdepladsen.

Mandagens opgør var blot syv minutter gammelt, da det første store højdepunkt indtraf.

Roger Ibanez nedlagde Hirving Lozano i feltet, og Napoli-spillerne appellerede straks for straffespark. Kampens dommer vinkede dog afværgende.

Efter et VAR-tjek var det imidlertid tydeligt, at Ibanez hægtede Lozano. Lorenzo Insigne tog sig af straffesparket, og bolden lå sikkert i nettet.

Roma var tæt på at slå tilbage, da Napolis Victor Osimhen før pausefløjt sendte bolden på sin egen overligger efter et frispark fra Lorenzo Pellegrini.

Efter pausen var Roma tvunget frem ad banen, og Napoli lod i høj grad gæsterne have bolden.

Det blev dog til tider farligt for værterne. Efter en god time fik den formstærke angriber Tammy Abraham en stor chance lige foran mål. Han mistimede dog sit hovedstød totalt, og chancen løb ud i sandet.

Roma dikterede spillet i den sidste del af opgøret, og et minut inde i overtiden kom forløsningen.

Tammy Abraham spillede bolden på tværs til Stephan El Shaarawy, der i en helt fri position i udkanten af feltet bragede kuglen i nettet ved den ene stolperod.