Roma tager klar derby-sejr over Lazio

Rom syder og koger normalt, når AS Roma og Lazio ramler sammen i italiensk fodbold.

Det skete lørdag, og her var det Roma-spillerne, der kunne juble efter 90 minutters lokalderby.

Roma vandt opgøret med 3-1, og dermed halede Roma ind på netop Lazio, som inden opgøret var fire point foran i tabellen.

Roma ligger herefter på femtepladsen med 11 point, mens Lazio er nummer fire med 12 point. Begge hold har spillet syv kampe.

Første halvleg var tæt på at ende uden scoringer, men en forvirrende situation i Lazios felt i det 45. minut betød, at Lorenzo Pellegrini bragte hjemmeholdet foran 1-0.

Føringen holdt frem til det 67. minut, hvor det i stedet var Lazios tilhængere på stadion, der kunne juble.

En decideret kæmpefejl i Romas forsvar, hvor Federico Fazio helt upresset sløsede og mistede bolden, betød, at Ciro Immobile hurtigt var over den og sparkede bolden i mål til 1-1.

Fire minutter senere bankede Aleksandar Kolarov så Roma foran 2-1 på et direkte frispark, og i slutminutterne fik Fazio lov at gøre skaden god igen, da han headede Roma på 3-1, som blev slutresultatet.

Senere lørdag er der topbrag i Serie A, når Juventus tager imod Napoli.

Juventus fører inden opgøret ligaen med 18 point for seks kampe, mens Napoli er nummer to med tre point færre for lige så mange kampe.

