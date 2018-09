Så kom der kasser: Ronaldo rammer vild milepæl

Det var ikke den sværeste scoring, men nu er han i gang.

Cristiano Ronaldo sendte for første gang bolden i mål efter skiftet fra Real Madrid til Juventus, endda to gange, da det italienske mesterhold søndag på eget græs slog Sassuolo med 2-1.

Fem minutter efter pausen indfandt kampens højdepunkt sig, efter at en Sassuolo-forsvarer ville heade et Juventus-indlæg ud over baglinjen.

Bolden ramte i stedet indersiden af stolpen og hoppede ind foran mål, hvor Ronaldo blot skulle prikke den over målstregen til 1-0. Scoringen blev fejret med en løbetur ud til hjørneflaget.

Holdkammerater jublede på tribunen. Det samme gjorde portugiserens familie, for snakken om de manglende mål var begyndt, efter at de tre første kampe i juventus-trøjen var endt uden mål fra Ronaldo.

Igennem ni sæsoner i Real Madrid scorede superstjernen mere end et mål i gennemsnit per kamp. Det blev i alt til 450 mål i 438 kampe for den spanske klub.

Et kvarter senere øgede den 33-årige portugiser til 2-0, og denne gang viste han også sine tekniske kvaliteter og kølighed. Bolden endte hos Ronaldo efter et kontraangreb, og så lagde han bolden ind ude ved stolpen.

Dermed har han scoret 400 ligakasser i karrieren.

Det kunne være blevet til endnu flere mål fra Ronaldo, men mere blev det ikke til.

I overtiden fik gæsterne fra Sassuolo reduceret til slutresultat 1-2.

Juventus topper Serie A med 12 point efter de første fire spillerunder. På onsdag møder italienerne på udebane Valencia i første runde i Champions Leagues gruppespil.

Tidligere på søndagen skuffede AS Roma med 2-2 hjemme mod Chievo trods en pauseføring på 2-0.

Danske Jens Stryger fik fuld spilletid for Udinese, der på eget græs spillede 1-1 mod Torino.

