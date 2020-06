Ronaldo bomber for Juventus

Juventus fastholder kursen mod det niende italienske mesterskab i træk. Få timer efter at Lazio havde sat Juventus under pres med en sejr over Torino, vandt 'Den gamle dame' med 3-1 på udebane over Genoa.

Det betyder, at Juventus på førstepladsen igen har fire point ned til den nærmeste konkurrent, Lazio, med ni runder tilbage.

Efter en målløs halvleg satte Juventus sagerne på plads i begyndelsen af anden halvleg, og Genoa, der havde Lasse Schöne og Lukas Lerager på banen i hver deres halvleg, fik aldrig noget at skulle have sagt.

Juventus dominerede første halvleg og spillede sig også frem til chancer, der burde have resulteret i en pauseføring.

Cristiano Ronaldo var skydelysten og havde et forsøg efter knap et kvarter. Kort før pausen var der masser af pondus i hans hug fra en lidt spids vinkel i feltet, og målmand Mattia Perin måtte hive en flot redning frem ved hjørnet.

Adrien Rabiot var nærgående med hovedet, kort efter han var blevet nedlagt af Lasse Schöne, der fik et gult kort for forseelsen.

Danskeren blev så skiftet ud i pausen til fordel for landsmanden Lukas Lerager, men den tidligere Viborg- og Bordeaux-spiller fik ikke den bedste start. Allerede efter knap fem minutter kom Juventus foran.

Paulo Dybala løb slalom igennem Genoa-forsvaret, før han med en flad afslutning scorede til 1-0.

Så gik det stærkt. Fem minutter senere førte Ronaldo bolden frem i hastigt tempo, og da ingen pressede ham synderligt, hamrede han bolden i kassen til 2-0 fra godt 20 meter.

Endnu flottere blev det med 17 minutter tilbage, da Douglas Costa med et skud fra distancen krøllede bolden op i hjørnet til 3-0.

På det tidspunkt var Genoa endnu ikke noteret for en afslutning, og den kom først et kvarter før tid. Sekunder efter kom der én mere, som Andrea Pinamonti udnyttede til at pynte på stillingen.

