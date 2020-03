Ronaldo donerer formue til intensiv-afdelinger

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo og hans agent Jorge Mendes vil donere penge, der kan skabe nye intensivafdelinger på to portugisiske hospitaler, så man kan blive bedre rustet til at tackle coronavirus.

Det fortæller en lokal sundhedsembedsmand til nyhedsbureauet AFP.

Som minimum vil de to donere penge til nye afdelinger på hospitaler i Lissabon og Porto. Begge steder vil kapaciteten bliver øget med ti sengepladser.

Det pågældende hospital i Lissabon har i forvejen en kapacitet på 77 pladser.

Men også universitetshospitalet Santo Antonio i Porto bliver tilgodeset.

- Det er en meget vigtig investering, der inkluderer mere end et dusin respiratorer og andet nødvendigt udstyr, siger Eurico Castro Alves, der er direktør for hospitalets kirurgiske afdeling.

Han tilføjer, at afdelingerne vil blive opkaldt efter Ronaldo og hans agent.

Portugal har indtil videre registeret mere end 30 coronadødsfald, mens der tidligere tirsdag var registreret 2362 smittede.

Ronaldo befinder sig selv på den portugisiske ø Madeira, hvor der er 11 bekræftede smittetilfælde.

Skulle det blive nødvendigt, vil Ronaldo også hjælpe Madeira med flere intensivpladser, siger Eurico Castro Alves.

Ronaldo er på Madeira for at besøge sin mor, der er ved at komme sig ovenpå et nyligt slagtilfælde.

Ronaldo har selv været i corona-karantæne, da flere af hans holdkammerater i Juventus er smittede.

