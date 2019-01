Ronaldo erkender sig skyldig i skattesnyd: Får gigantisk millionbøde

Den portugisiske superstjerne fodboldspilleren Cristiano Ronaldo erkendte sig tirsdag skyldig i den skattesag mod ham, der har verseret i flere år.

Det oplyser en talsmand ved retten i Madrid. Det skriver Reuters.

På forhånd havde Ronaldo indgået en aftale med de spanske skattemyndigheder om at betale 18,8 millioner euro (cirka 140 millioner kroner) tilbage i en sag om manglende skattebetaling.

Ud over bøden blev stjernen, helt i overensstemmelse med aftalen han indgik med skattemyndighederne sidste år, idømt en betinget fængselsstraf, og slipper dermed for en tur bag tremmer.

I Spanien er det udbredt, at man ikke afsoner fængselsstraffe på to år eller mindre, som er givet til personer, der ikke har begået kriminalitet før.

En smilende Ronaldo ankom til retten iført en højhalset trøje, solbriller og store diamantøreringe. Han gik forbi det store medieopbud uden at sige et ord. Dog havde han overskud til en 'thumbs up', inden han trådte indenfor.

Retten i Madrid havde afvist Ronaldos anmodning om at være til stede ved retsmødet via video fra sin bopæl i Italien.

Som ventet på forhånd var retssagen en formalitet. Ronaldo var inde i retsbygningen i cirka 40 minutter.

- Jeg har det meget fint, sagde Ronaldo efter retssagen, imens han skrev et par autografer, før han satte sig ind i sin bil.

Ronaldo var sigtet for at have ført indkomst for cirka 110 millioner kroner uden om det spanske skattevæsen i perioden 2011 til 2014. Det skulle han have gjort ved at benytte selskaber i skattely uden for Spanien.

Han er ikke den eneste fodboldspiller på topniveau, der har været lige lovlig kreativ i sin bogføring.

Også Xabi Alonso, som Cristiano Ronaldo spillede sammen med i Real Madrid, var i retten tirsdag. Hans skattesag blev dog suspenderet. Anklageren kræver fem års fængsel og en bøde fire millioner euro til den pensionerede fodboldspiller.

FC Barcelona-stjernen Lionel Messi blev i 2016 dømt for at have ført i omegnen af 30 millioner kroner uden om det spanske skattesystem. Det kostede i første omgang en betinget fængselsstraf, men straffen blev i 2017 vekslet til en bøde.