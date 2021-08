Ronaldo har sagt farvel til holdkammeraterne

Superstjernen har angiveligt sagt farvel til sine holdkammerater i Juventus for at rejse til Manchester City

Sommerens transfervindue har budt på mange overraskelser, men selvom vinduet snart lukker i, er en af sportens største stjerner nu tæt på et skifte.

Ifølge den italienske sportsjournalist Gianluca di Marzio er Cristiano Ronaldo ivrig efter at komme væk fra Juventus. Den næste destination for portugiseren ligner Manchester City.

- Ronaldo vil væk, og hans agent forsøger at finde en løsning. Problemet mellem agenten og Juventus er transfersummen på 185 millioner kroner, som Ronaldos agent, Jorge Mendes, forsøger at få sænket. Det er dog ikke noget, Juventus er interesserede i, fortæller di Marzio,der er transferekspert hos Spilxperten.dk, til Ekstra Bladet.

Svære forhandlinger med City

Ifølge di Marzio er Manchester City den eneste klub, som efterspørger Ronaldo. Dog vil klubben ikke betale overgangssummen for den 36-årige superstjerne.

- Det er op til Ronaldos agent at få overbevist Juventus om at sænke deres pris for Ronaldo. Hvis han ikke kan få de økonomiske ender til at mødes, så forbliver Ronaldo i Italien, og det er han ikke interesseret i.

- Manchester Citys manager, Pep Guardiola, ville helst have Harry Kane, men efter forhandlingerne gik i vasken, er Ronaldo nu en mulighed for City.

Ifølge den velinformerede transfer-journalist har den femdobbelte vinder af Ballon d'Or forladt Juventus' træningsbaner. Han fortæller, at der ikke går længe, inden han forlader klubben.

I midten af august tog Ronaldo til genmæle på de sociale medier, hvor han kritiserede diverse medier og journalister for at rende med halve vinde i snakken om hans fremtid.

- Jeg bryder tavsheden nu, da jeg ikke kan have folk til at fortsætte med at misbruge mit navn. Jeg fastholder fokus på min karriere og arbejde og er ærgerrig og forberedt på de udfordringer, der venter, skrev portugiseren.

