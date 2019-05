Ronaldo holder liv i Torinos Juventus-kompleks

Serie A-klubben Torino var fredag aften seks minutter plus tillægstid fra at vinde på udebane over bysbørnene Juventus for første gang siden 1995.

Det forhindrede Cristiano Ronaldo dog, da han udlignede til 1-1, hvilket blev lokalopgørets resultat.

Juventus har allerede vundet det italienske mesterskab, og derfor lever klubben nok fint med et pointtab.

Torino havde meget mere på spil i kampen. Det ene point betyder, at klubben forbliver på sjettepladsen, men sandsynligvis ender med at tabe et skridt i kampen om den eftertragtede fjerdeplads, der giver adgang til Champions League.

Det var en grum forsvarsfejl fra Juventus' side, der banede vej for opgørets første mål.

Et indkast blev kastet ned mod Miralem Pjanic. Han var bageste markspiller for Juventus, men han tøvede for længe med at få fat i bolden, og så stjal Sasa Lukic bolden og sparkede den flot i mål. Målet faldt efter 17 minutter.

Cristiano Ronaldo startede som sædvanlig inde i Juventus' angreb, og den portugisiske superstjerne havde flere muligheder for at score, men var uvant uskarp helt frem til det 84. minut.

Her oversprang han Torinos forsvar efter et indlæg, og han stangede sikkert bolden i mål til 1-1.

