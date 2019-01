Ronaldo i stormvejr efter skattesag: 'Han gør krisen endnu værre'

Efter skattedom over Cristiano Ronaldo flyder de sociale medier over af foragt på grund af et foto, han har postet af sig selv i et privatfly

Kløften mellem dem, der hader og elsker Cristiano Ronaldo, er kun blevet dybere, efter at den portugisiske superstjerne og milliardær tirsdag offentliggjorde et billede af sig selv siddende i et privatfly med et bredt smil.

Kort forinden havde han tilstået skattesvindel og havde accepteret en betinget fængselsstraf og en bøde på 140 millioner kroner.

Dette er det famøse billede, som Ronaldo publicerede på vej hjem fra retten i Madrid.

At han derpå følte trang til at udstille sin rigdom og sin øjensynlige mangel på forståelse for sagens alvor, og at han gjorde det næsten samtidig med nyheden om, at et fly med den argentinske fodboldspiller Emiliano Sala var forsvundet over Den Engelske Kanal, fik en shitstorm til at rase.

- Han gør krisen endnu værre, end den behøver at være, siger kommunikationseksperten Sune Bang, der gennem 20 år blandt andet har rådgivet klienter i krisestyring.

- Her afslører Ronaldo sig som en person, der ikke forstår alvoren og ikke forstår andres opfattelse af situationen. Han skaber en virkelighed, som mange opfatter som helt utilstedelig.

- Han træder ikke frem og erklærer, at han har lært noget, eller at han fremover vil gøre tingene anderledes. Han beklager ikke det skete og forklarer ikke, at der var tale om fejl, eller undskylder sig med, at dem, der har taget sig af hans økonomi, har fejlet og nu er blevet fyret, siger Sune Bang.

On the day when a player is missing flying to sign for his new club, this idiot posts a pic of himself on a private jet after escaping jail because he’s rich. Class. https://t.co/Fg6rNrbWoC — Duncan Wright (@dwright75) 22. januar 2019

En Twitter-bruger harcelerer over Ronaldos opslag: 'På dagen, hvor en spiller forsvinder i et fly på vej til sin nye klub, poster denne idiot et billede af sig selv i et privatfly efter at være sluppet for fængsel, fordi han er rig. Klasse,' lyder billedteksten.

- Han betaler bare regningen og flyver bare videre og leger teenager og tager selfier, og så tænker mange jo, at han er helt væk og helt har mistet jordforbindelsen. Så er det, at det bliver ulækkert, vil nogen mene.

Ronaldos billede i privatflyet opfattes af mange som en usmagelig reaktion på Emiliano Salas ulykkelige skæbne, men alt taler for, at det er et tilfælde, at Ronaldos billede blev publiceret tæt op ad nyheden om Salas forsvundne fly.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22. januar 2019

Fodboldkommentatoren Gary Lineker var en af dem, der følte sig stødt over Ronaldos timing.

- Der må være tale om uheldig timing, og det kan Ronaldo og hans pr-stab ikke klandres for, mener Sune Bang, som til gengæld som professionel kommunikationsrådgiver ikke har meget til overs for superstjernens rådgivere, når det gælder fejringen af den afsluttede skattesag i privatflyet.

- Løber man som person eller virksomhed ind i en krise, kan man faktisk komme styrket ud af den, hvis krisen håndteres ordentligt, siger Sune Bang.

- Ordentlig krisehåndtering kan give folk større forståelse for baggrunden for krisen. Derfor er det ekstremt vigtigt at sætte fødderne rigtigt.

- Det har Ronaldo og hans stab tydeligvis ikke gjort her. Agerer man upassende i en krisesituation, som Ronaldo gør i det her, så forværrer man krisen, siger Sune Bang.

Han vurderer, at det stormvejr, Ronaldo er fløjet ind i, ikke får langvarige konsekvenser. Der er næppe sponsorer, der vil trække sig på grund af skattesagen, og snart kan det hele være glemt, selv om Ronaldo har forlænget krisen med sit billede i privatflyet.

Værst for Ronaldo er det, mener Sune Bang, at har med sit foto har gjort skattesagen personlig. Det er ikke bare forretning og fusk med skattekroner, man har fået indblik i. Ronaldos personlighed skinner igennem, og rigtigt mange bryder sig ikke om, hvad de ser.

- Endnu værre kan det gå, når sagen om hans påståede voldtægt af en kvinde i Las Vegas kommer for retten, siger Sune Bang.

- Den handler ikke om penge og forretning, men alene om hans personlighed. Den handler om, hvorvidt han er et dumt svin eller ej, og det er i den sag, at hans image for alvor kan lide skade og blive udfordret.

- Går den sag, Ronaldo imod, så vil det være noget, som mange vil lægge afstand til, og som hans store sponsorer ikke kan bære, siger Sune Bang.

