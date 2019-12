Ronaldo og co. dummer sig

Juventus havde kurs mod et overraskende nederlag hjemme mod Sassuolo i Serie A, men et mål af Cristiano Ronaldo sørgede for resultatet 2-2.

Alligevel må søndagens kamp betegnes som en streg i regningen for Juventus, der blot tabte point for tredje gang i sæsonen i ligaen og fortsat er ubesejret.

For det italienske mesterhold endte med at måtte afgive førstepladsen i rækken til Inter, der senere søndag slog Spal 2-1 på hjemmebane.

Dermed kneb Inter sig akkurat forbi Juventus og topper Serie A med 37 point foran Juventus, der har 36 point.

Lautaro Martinez bragte med en flad afslutning Inter foran 1-0 efter et kvarter, og argentineren sørgede fire minutter før pausen også for 2-0, da han pandede bolden i mål på et hovedstød.

Fem minutter efter pausen fik gæsterne så reduceret, men flere mål var der ikke i opgøret.

I opgøret i Torino kom Juventus ellers planmæssigt fra start, da forsvarsklippen Leonardo Bonucci hamrede Juventus på 1-0 efter den første snes minutter.

Italienerens spark udefra blev rettet af og fandt det lange hjørne, mens Sassuolos målmand Stefano Turati sprællede forgæves.

Målet virkede imidlertid udelukkende til at opildne gæsterne til at komme tilbage i kampen.

Tre minutter efter føringsmålet udlignede Jérémie Boga med et smart vip over Juventus-målmand Gianluigi Buffon.

Gæsterne kom med masser af gåpåmod og kom også i front kort inde i anden halvleg. Francesco Caputo opsnappede bolden efter håbløst forsvarsspil fra Juventus, og Buffon så ikke for heldig ud på italienerens skud.

Det blev 2-2, da Ronaldo midtvejs i anden halvleg udlignede på straffespark. Det var portugiserens sjette mål i ligaen denne sæson.

Juventus kan dog godt ærgre sig over, at det ikke blev til tre point, for i slutfasen var det tæt på at gå galt for gæsterne, da et forsøg fra Aaron Ramsey blev reddet på målstregen.

Og i tillægstiden sneg et hovedstød fra Ronaldo sig lige uden om stolpen til den tidligere Real Madrid-spillers store frustration.

Andreas Cornelius fik de sidste 20 minutter på banen for Parma, som hjemme tabte 0-1 mod AC Milan.

Jens Stryger Larsen spillede hele opgøret for Udinese, som ude tabte 0-3 mod Lazio.

