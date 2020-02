Ronaldo presser Eriksen og co.

Juventus udbyggede lørdag føringen i toppen af Serie A, da den italienske storklub var på besøg hos bundholdet Spal.

Her kunne gæsterne rejse retur med tre point til kontoen, da Juventus vandt 2-1.

Cristiano Ronaldo, der spillede sin kamp nummer 1000 som professionel, scorede kampens første mål. Dermed har portugiseren scoret i sine seneste 11 ligakampe.

Resultatet betyder, at Torino-klubben topper tabellen med 60 point foran Lazios 56 og Inters 54. Både Lazio og Inter har dog begge spillet en kamp færre.

Juventus lagde fra kampens start pres på hjemmeholdet og gjorde det tydeligt, at der var forskel på top og bund i den bedste italienske række.

Efter små fem minutter gav det pote, da Cristiano Ronaldo sendte bolden i nettet, men målet blev af VAR underkendt for offside.

På trods af flere gode tilbud måtte Juventus-tilhængerne vente længe på at juble i første halvleg. Først fem minutter før pausefløjtet lykkedes det endelig for gæsterne at score kampens første mål.

Ronaldo fik et flot indlæg serveret fra Juan Cuadrado fra højrekanten, og så svigtede portugiseren ikke, men hamrede gæsterne i front.

Et kvarter inde i anden halvleg fordoblede Juventus føringen. Paulo Dybala viste stort overblik, da han fandt Aaron Ramsey, som flot vippede bolden over Spal-keeperen.

Fire minutter senere blev der dog bragt spænding tilbage i opgøret.

Spals Simone Missiroli blev tacklet i Juventus-feltet. Først var dommerens fløjte tavs, men efter et tjek i VAR-rummet blev der dømt straffespark. Det omsatte Andrea Petagna sikkert.

Tættere på kom hjemmeholdet dog ikke og har stadig otte point op til Sampdoria, der ligger lige over nedrykningsstregen.

