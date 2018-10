Ronaldo scorer drømmemål

Cristiano Ronaldo scorede ikke i de tre første Serie A-kampe for Juventus.

Men siden har portugiseren fået hul på målbylden, og lørdag scorede han to mål mere for Juventus i 2-1-sejren ude over Empoli.

Det sidste af de to mål var et perlemål fra distancen, som gav Juventus de tre point.

De to mål bringer Ronaldo op på syv mål i de syv seneste ligakampe. Det rækker til en andenplads på topscorerlisten i Serie A. Kun Genoa-angriberen Krysztof Piatek har scoret flere gange med sine ni mål.

Juventus kom bagud med 0-1 efter 28 minutter, da hjemmeholdets angriber Francesco Caputo fandt vej til nettet efter et flot opspil.

Flere mål blev der ikke scoret i første halvleg, og det kunne dufte af en overraskelse. Men sådan gik det ikke.

Ti minutter inde i anden halvleg faldt Juventus-angriberen Paulo Dybala let til jorden i feltet, og der blev dømt et tyndt straffespark.

Ronaldo udlignede sikkert til 1-1 fra straffesparkspletten.

Den tidligere Real Madrid-stjerne viste igen klassen efter 70 minutter, da han hamrede bolden ind fra lang afstand og dermed sikrede udeholdet en kneben sejr.

Den danske U21-landsholdsspiller Jacob Rasmussen fik ikke spilletid for Empoli, men sad på bænken i hele kampen.

Med sejren har Juventus 28 point efter 10 kampe på førstepladsen i Serie A. Napoli har syv point færre på andenpladsen, men har spillet én kamp færre.

