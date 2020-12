Ronaldo sikrer Juventus sejr mod Lerager og co.

I lidt over et kvarter cirka midtvejs i anden halvleg så Lukas Lerager og Genoa ud til at kunne lave et stort resultat søndag.

Mestrene fra Juventus var på besøg i Serie A, og efter at være kommet bagud lykkedes det Genoa igen at bringe lighed på måltavlen.

Men drømmen om point mod mastodonten fra Torino forsvandt hurtigt. Cristiano Ronaldo sørgede for en 3-1-sejr til Juventus efter to scoringer fra 11 meter-pletten.

Dermed kravlede Juventus op på fjerdepladsen i Serie A, tre point efter AC Milan, der spiller senere søndag.

Genoa, der ikke har vundet i ligaen siden åbningssejren i første runde over Crotone, er at finde på næstsidstepladsen med blot seks point.

Efter en målløs første halvleg kom der gang i begivenhederne efter pausen.

Paulo Dybala åbnede målscoringen, da han efter et lille kvarter trak ind i banen fra højre side af feltet og sparkede bolden fladt ind ved nærmeste stolpe.

Men det knækkede ikke Genoa, der hurtigt svarede tilbage. Kun et par minutter efter åbningsmålet flugtede Stefano Sturaro 1-1-målet i kassen.

Det var dog tydeligt, at Juventus var det bedste hold. Gæsterne skruede med det samme bissen på.

Cristiano Ronaldo fik først en stor hovedstødsmulighed tæt ved mål, inden han lidt efter omsatte et straffespark til en 2-1-føring.

Med få minutter tilbage blev det også 3-1 på et straffespark sendt i mål af den portugisiske superstjerne.

