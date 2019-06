Ronaldo tiltalt: Ny udvikling i voldtægtssag

Cristiano Ronaldo blev for godt et år siden indblandet i en sag, der handler om, at han skulle have voldtaget en kvinde i Las Vegas. Den sag har længe stået stille, men nu skulle portugiseren officielt være blevet tiltalt.



Det skriver blandt andre TMZ og Times.



Her bliver der berettet om, at Ronaldo nu skal møde op i en retssal i USA, og dermed tager sagen nu et nyt skridt, men ifølge mediet tager Ronaldo og spillerens advokater det meget roligt.



Det forlyder nemlig, at de har sendt et brev til dommeren, hvor man sår tvivl om kvindens version af, hvad der skete. I brevet bliver der peget på, hvorfor man skal droppe sagen mod Juventus-stjernen.



Kvinden, der anklager Ronaldo for voldtægt, hedder Kathryn Mayorga, trak i sin tid sagen tilbage, da hun skulle have modtaget omkring 2,5 millioner kroner for at holde et sagsanlæg tilbage. Det har hun dog gjort ti år efter hændelsen angiveligt skete.



Las Vegas' politi har eftersigende sendt et brev til et det italienske politi, hvor man anmoder om Cristiano Ronaldos DNA.

