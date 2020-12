Ronaldo undskylder: Ikke godt nok

Cristiano Ronaldo vil have sig selv og kollegaerne til at hanke op i sig selv i det nye år, efter at de afsluttede et 'specielt år' med et 3-0 nederlag til Fiorentina tirsdag aften.

Juventus var ellers ubesejret indtil da, og at nederlaget endda kom på hjemmebane, gjorde ikke mindre ondt i selvforståelsen.

Derfor så den portugisiske stjerne sig nødsaget til at undskylde til klubbens fans på Instagram.

'I går leverede vi en dårlig præstation og et uacceptabelt resultat, da vi sluttede 2020-kalenderen, et specielt år på mange måder. Tomme stadioner, covid-protokoller, udskudte kampe, mange tillægsminutter og en meget stram kalender,' indleder Ronaldo.