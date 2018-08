Ronaldos debut afbrud af baneinvasion: Her er forklaringen

Cristiano Ronaldo debuterede søndag i den zebrastribede Juventus-trøje i en træningskamp mod klubbens eget B-hold.

Den portugisiske verdensstjerne skulle kun bruge otte minutter for at bringe sig selv i fokus, og herefter udviklede kampen sig hurtigt til den opvisning, den har tradition for.

Kampen mellem 'Den Gamle Dames' A-hold og B-hold er en stolt tradition, der har åbnet sæsonen siden 1955. Opgøret bliver spillet i den lille by Villar Perosa, der ligger 40 kilometer uden for Torino. Her har Agnelli-familien, som ejer Fiat og Juventus, deres familieresidens.

Hovedparten af kampen afvikles som en normal træningskamp, dog under noget spartanske forhold, når man tænker på, hvad Juve-stjernerne er vant til.

Men ligesom tilfældet var søndag, så afbrydes løjerne som regel af en baneinvasion, hvor tilskuerne får til at storme grønsværen og tage billeder med spillerne og indsamle autografer. Faktisk er der tradition for, at spillerne smider spillertøjet og giver til de heldige og fortsætter så autografskrivningen i boxershorts.

Søndag var der spillet 72 minutter, da fansene ved stillingen 5-0 ikke kunne dy sig længere.

I Italien kalder man hændelsen for 'bagno di folla', der vel bedst kan oversættes som et 'tilskuerbad'.

Lørdag 18. august klokken 20.00 får Cristiano Ronaldo sin officielle liga-debut for Juventus i udekampen mod Chievo.

