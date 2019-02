Ronaldos mor kæmper for sit liv

Dolores Aveiro er for anden gang ramt af brystkræft

Mens Cristiano Ronaldo vader i succes i Juventus, kæmper han med sygdom i den nærmeste familie.

Super-stjernens mor er nemlig for anden gang ramt af brystkræft.

- Jeg er blevet opereret i det andet bryst. Jeg får stråleterapi og kæmper nu for mit liv, siger 64-årige Dolores Aveiro til den portugisisk tv-station SIC.

Moderen blev også i 2008 behandlet for sygdommen. Dengang blev det højre bryst angrebet af kræft. Det lykkedes for hende og lægerne at bekæmpe sygdommen.

Ronaldo donerede en stor sum til det hospital i Funchal på fødeøen Madeira, som behandlede moderen.

I interviewet forsvarede hun også kraftigt sin søn mod voldtægtsanklagerne fra Kathryn Mayorgas voldtægtsangreb. Overgrebet skulle være sket på et hotel i Las Vegas i 2009.

- Jeg tror på min søn. Da hun var der, var det ikke for at spille kort. Hun var der for noget andet ... Jeg kender min søn, sagde Dolores Aveiro.

Ronaldo spiller sammen med Juventus søndag kl. 18.00 hos Sassuolo.

Scorer portugiseren i den kamp, er det niende udekamp i træk i Serie A, at han sætter mål på kontoen hos de italienske mestre.

Milliarderne flyder: Fodbold-lønningerne går amok

Se også: Spansk storklub skovler penge ind - er igen verdens mest indtjenende

Se også: Atalanta forpurrer Juventus-drøm om femte double-triumf

Legendens ufattelige liv: Knivstik, strip, porno og fængsel!