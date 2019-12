Ronaldos søster sender sviner til Liverpool-stjerne

3

Virgil van Dijk ville meget passende kunne bide tilbage med, at han var en afgørende spiller for Liverpool i deres succesfulde Champions League sæson i 2019. Men ikke engang den triumf lader til at imponere Aveiro. Hun vil hellere tale om, at Ronaldo vandt sin femte af den slags titler mod Van Dijks Liverpool i 2018.

‘Siger Real Madrid dig noget, Virgil? Måske er det fordi, at den klub, med ham fyren Cristiano, slog dig i Champions League-finalen. Et trofæ Ronaldo allerede har fem af, Virgil.'

Foto: Pavel Golovkin/Ritzau Scanpix