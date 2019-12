Ronaldos utrolige magi: - Han hang i luften halvanden time

Du kan se eller gense hele Liverpools semifinale-sejr ved VM for klubhold - og følge finalen mod Flamengo på lørdag lige her.

Claudio Ranieri har set en del i fodboldens verden.

Han var dog alligevel ved at tabe både næse og mund, da han onsdag aften var vidne til Cristiano Ronaldos scoring mod Sampdoria i Serie A.

- Hvad jeg tænkte, da jeg så Ronaldos mål? Jeg tænkte ’Fuck, hvilket mål!’Jeg siger ’fuck’, for hvis jeg sagde ’for søren’, ville det ikke være fair overfor målet, kom det fra Sampdoria-træneren.

Portugiseren har scoret mål før, det skal guderne vide. Og han har scoret gode mål før.

Spektakulære, ja nærmest mirakuløse.

Han har nok også scoret mål, der var vildere end det mod Sampdoria onsdag aften.

Men hold nu fest og ballade, hvor er det svært at være uenig med Ranieri.

Vi kan desværre ikke vise det på ekstrabladet.dk af rettighedsmæssige årsager, og det er også dårlig stil at henvise til steder på nettet, hvor det kan ses, så det skal vi undlade. Derfor må du nøjes med en fattig beskrivelse.

Ronaldo headede den ind.

Stod på sine flade konvolutter

Han steg til vejrs og pandede bolden i kassen, uden at hans vittighed af en markering eller målmanden havde en jordisk chance.

Forsvarsspilleren, Nicola Murru, stod på sine flade konvolutter og fulgte Alex Sandros indlæg mod bageste stolpe med øjnene. Måske tænkte han på julen, måske på at han markerede en lilleputspiller eller noget fra den danske 2. division.

Imens han gjorde sig disse overvejelser, trådte Ronaldo bag ham op på en trampolin eller antændte raketterne i støvlerne. For pludselig lettede han. I et vildt moment steg fænomenet op til uanede højder. Daily Mail skriver, at han var oppe i 2,56 meters højde, da han ramte bolden.

Imens forblev Murru på jorden. På sikker grund. Han var chanceløs.

Det samme var hans kollega på målstregen, Emil Audero. Og så var det overstået.

Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Bolden var hamret i mål, og Juventus-spillerne jublede sammen med de medrejsende fans i Genova.

- Jeg er glad for sejren. Det var en svær kamp, for Sampdoria spillede godt. Holdet havde en god moral, sagde Ronaldo selv efter kampen.

- Målet var ret godt. Jeg er glad for at kunne hjælpe holdet til at få tre point. Jeg ønsker at hjælpe Juventus på vej mod nye trofæer, sagde han i noget, der næsten virker maskinelt.

Og så kom der lidt mere menneske, da han blev forelagt, at han havde været så højt oppe.

- Det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, at jeg var oppe så længe, sagde han ydmygt.

Ranieri havde mere at sige om målet.

- Ronaldo gjorde noget, som du ellers kun ser i NBA. Han hang i luften i halvanden time, kom det med tydelig beundring fra Leicesters mirakelmager.

- Der er ikke meget at sige om det. Man kan kun lykønske ham og komme videre, sagde han.

Eminente Dybala - og Buffon

Som optakt til El Clásico i december skrev Michael Laudrup på FC Barcelonas hjemmeside om sine følelser for 28 år siden, da han havde scoret et drømmemål i spansk fodbold for Barca.

For den danske stjerne oplevede efterfølgende, at folk hellere ville tale om et selvmål i kampen end hans, hvilket gjorde Laudrup vred.

Sådan må Paulo Dybala have det i dag.

For argentineren havde scoret kampens første mål. Og det var mindst lige så godt som Ronaldos. Dybala, der oplever sin vel nok bedste sæson i Juventus, smadrede bolden i kassen fra kanten af feltet. På en helflugter vel at mærke.

HVIS de fleste andre overhovedet rammer sådan en bold, så ryger den enten lodret op i luften, rammer linjedommeren eller måske én selv. Den går ikke i mål fra 15 meters afstand.

Det gjorde Dybalas.

Og så var der Gianluigi Buffon, der stod på mål for Juventus. Han spillede sin Serie A-kamp nummer 647 i karrieren. Det var samtidig nummer 479 for Juventus. Det første var en tangering af Paolo Maldinis rekord i italiensk fodbold. Det andet var én kamp mere end Alessandro Del Pieros hidtidige Juventus-rekord.

Alt i alt en helt godkendt aften for Juventus.

