Roser Eriksen 'Aldrig været i tvivl'

Christian Eriksen kan kalde sig italiensk mester, men det er ikke sådan, at det lå i kortene for et halvt år siden, at det ville blive sådan. Særligt fordi rygterne om et skifte væk fra Inter kørte afsted med 150 kilometer i timen.

Dengang fik han småt med spilletid, men lidt efter lidt er det blevet til mere. Det er noget, som er kommet i takt med, at den danske landsholdsspiller har skulle vænne sig til den måde, som man gør tingene på i Milano-klubben.

Det fortæller Inters tekniske træner Gianluca Conte, som også er bror til cheftræner Antonio Conte, ved pressemødet forud for deres møde med Sampdoria.

- Den vej er blevet taget og oplevet af mange talentfulde atleter, som er kommet fra en anderledes turnering. De skal forstå de krav, som træneren har til at kunne klare sig i en anden liga, siger han og fortsætter:

- Vi har aldrig haft nogen tvivl. Vi har altid støttet ham. Træneren med sine direktiver og os med vores råd. Nu er han kommet ind i mekanismerne, og der skal han blive, fortæller Gianluca Conte.

Selv har Christian Eriksen fredag fortalt La Gazzetta dello Sport, hvordan det har været i Inter.

- Jeg kom for at lære. Men det tog mig lidt tid at forstå, at jeg skulle følge Contes system. Før spillede jeg altid med min intuition. Jeg havde friheden til at tage beslutninger i sekundet ud fra, hvad jeg så. Men med Conte er der altid en plan, som vi skal følge, fortæller Eriksen.