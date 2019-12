Rygter om trekantsdrama: Fodboldstjerne stiktosset

Rygter kan spredes som en steppebrand - især med internettet som katalysator.

Det er bevist endnu engang, for lige nu er en kulørt historie om Aleksandar Kolarovs kærlighedsliv i rundgang. Og den er ikke sjov læsning for konen, Vesna.

I et medie ved navn Viraltab blev det fremstillet, som om AS Roma-stjernen er ved at forlade hende efter 12 år. Det fortæller Corriere dello Sport.

Ifølge rygtehistorien er den tredje person i ligningen den italienske model og influencer Cristina Buccino, der har omkring 2,3 millioner følgere. Hun skulle have fået Kolarov til at droppe konen.

Den 34-årige Roma-forsvareren har selv slået tilbage og afvist historien. Han har set sig nødsaget til at kommentere det løse rygte og kalder historien for det pure opspind.

- Det er skammeligt og uacceptabelt, at der blev frigivet en helt falsk nyhed om mit privatliv i går, skrev han i en story på Instagram.

Et andet af de store sportsmedier Gazetta dello Sport har ligeledes bragt historien, og de har fået fat på Buccino, som også afviser historien.

- Jeg ved ikke engang, hvem han er, lyder det ifølge avisen.

Tilbage i 2016 var der også utroskabsrygter om Kolarov. Her forlød det, at han var sammen med modellen Kristina Mijacevic og forlod hende, da hun blev gravid.

Den serbiske landsholdansfører har været i Roma siden sommeren 2017 og har spillet samtlige Serie A-kampe fra start til slut denne sæson, hvor Roma har fingrene i fjerdepladsen.

Fredag aften scorede han 2-0-målet i 4-1-sejren ude mod Fiorentina.

