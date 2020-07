Rygterne ruller: - Ren fantasi for os

Fredag kunne den italienske avis La Gazzetta dello Sport berette, at den argentinske verdensstjerne Lionel Messi overvejede et chokskifte til Inter.

Den historie kender man dog intet til i Inter-lejren. Det fortæller klubbens direktør, Giuseppe Marotta ifølge Sky Sport Italia.

- Jeg er ganske overbevist om, at Messi ser sit liv og sin fodboldfremtid i Barcelona. Jeg er faktisk slet ikke det mindste i tvivl. Det er ren fantasi for os at se Messi i Inter, siger Inter-bossen.

Også Inters træner, Antonio Conte, skyder Messi-rygterne til jorden, selvom han ville elske at kunne træne den 33-årige verdensstjerne.

- Jeg tror ikke, at der er en eneste på denne jord, der ikke ville træne Messi. Men lige nu er Inter ikke en mulighed for ham, og det er der mange grunde til, forklarer Inter-træneren ifølge Sky Sport Italia.

Sidst men ikke mindst er Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu også meget optimistisk i forhold til at beholde sin argentinske stjerne i klubben.

- Messi har sagt flere gange, at han ønsker at gå på pension og stoppe karrieren her, og jeg er ikke i tvivl om, at han vil forlænge, siger Barcelona-præsidenten til Mundo Deportivo.

La Gazzetta dello Sport havde ellers historien om et muligt skifte til den italienske storklub på deres forside, og det skabte efterfølgende en strøm af rygter i Italien.

Blandt andet gik der yderligere historier om, at Lionel Messis far, Jorge Messi, havde købt hus i Milano udelukkende med henblik på at få sin søn til at sætte sin underskrift på en kontrakt med Inter.

Den historie afviste Messi-lejren dog med det samme og fortalte, at Jorge Messi udelukkende havde planer om at rykke teltpælene til Milano, fordi han så en økonomisk gevinst i at bosætte sig uden for Spanien.

Lionel Messi har ellers gennem en længere periode udtrykt sin utilfredshed i Barcelona, hvor tingene på ingen måder har kørt på skinner i denne sæson.

- Der skal ændringer til. Alle i klubben kommer til at være vrede over, hvordan tingene har udspillet sig i denne sæson, og det er helt normalt. Sådan vil spillerne også have det, sagde Messi ifølge AFP umiddelbart efter, at ærkerivalerne fra Real Madrid havde sikret sig det spanske mesterskab.

Den seksdobbelte Ballon d'Or-vinder har kontraktudløb med Barcelona i 2021.

